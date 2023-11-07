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2023-11-07 22:50:00

涉交流團性騷擾5女生 警拘43歲天水圍男教師

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天水圍男教師涉交流團性騷擾5女生 教育局：正調查(資料圖片)

天水圍男教師涉交流團性騷擾5女生 教育局：正調查(資料圖片)

天水圍一間中學有男教師被指在參加內地交流團期間，性騷擾5名女學生。教育局指接獲有關學校通報事件，正按既定程序調查及跟進，如有違反教師專業，局方必嚴肅處理。

警方表示，今日（7日）接報，指有就讀天水圍區中學的女學生早前在內地參與交流團期間，懷疑被一名本地男子非禮，案件列作「非禮」，交由元朗警區重案組跟進調查。重案組今日晚上拘捕該名43歲本地男子，被捕人現正被扣留調查。
 

事件4月發生 赴長春交流5

涉及「爆料」有關學校最新動態的社交平台帳戶發布多條關於該名男老師，涉嫌性騷擾的帖文，據知事件發生在4月往長春的5天交流團，隨團有校監、校長及師生帶隊，有逾20多名學生出發。期間，一名男教師被指多次向45名女學生性騷擾，包括觸摸手部、摸背脊、甚至篤腋下等行為。

涉摸手及背脊  甚至篤腋下

有人在社交平台爆料，指有學生及家長要求校方跟進，惟校方未有對涉事教師採取行動，只是暫停其帶隊課外活動，未向學生交待。有指涉事男師目前仍在該校工作，而校方僅禁止他接觸學生。

教育局回應表示，有關學校已就事件通報教育局，學校已啟動危機處理小組處理。教育局正按既定程序作出調查及跟進，若發現有違反教師專業操守的情況，必定會嚴肅處理，局方會與學校保持緊密聯繫，以及提供適切支援。

 

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