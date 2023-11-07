涉交流團性騷擾5女生 43歲天水圍男教師獲準保釋候查

天水圍一間中學有男教師被指在參加內地交流團期間，性騷擾5名女學生。警方日前拘捕一名43歲本地男教師，並將案件列作「非禮」。警方指，該被捕男子已獲准保釋候查，下月上旬須向警方報到。

警方日前接報，指有就讀天水圍區中學的女學生早前在內地參與交流團期間，懷疑被一名本地男子非禮，案件列作「非禮」，交由元朗警區重案組跟進調查。



事件 4 月發生 赴長春交流 5 天

涉及「爆料」有關學校最新動態的社交平台帳戶發布多條關於該名男老師，涉嫌性騷擾的帖文，據知事件發生在4月往長春的5天交流團，隨團有校監、校長及師生帶隊，有逾20多名學生出發。期間，一名男教師被指多次向4至5名女學生性騷擾，包括觸摸手部、摸背脊、甚至篤腋下等行為。