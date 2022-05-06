涉低息貸款騙案 7男女疑借戶口收犯罪得益

疫情持續，不少市民財困，騙徒以提供低息貸款為藉口伺機詐騙。48人(22至71歲)在2020年3月至2021年9月墮低息貸款騙案，共失280萬元，警方拘捕6男1女(20至38歲)疑與案有關，涉嫌以欺騙手段取得財產罪，全部人懷疑提供個人的銀行戶口收取受害人金錢，處理的犯罪得益由4.7萬元至126萬元不等。有人聲稱為數千元的報酬出售戶口。警方指，電話借錢存在風險，建議市民借錢應去合法的銀行及持牌公司。

48名受害人包括學生、主婦和東主，各人損失介乎5,000至約43萬元不等。其中一名48歲受害人收到騙徒電話，對方指如借貸20萬元，每月只需還款數千元，但受害人須先將7萬元存入指定的銀行戶口作保證金，其後騙徒再誘騙如再存款10萬元，可獲送智能手機和平板電腦，最終存款後便與騙徒失聯，失13萬元。

東九龍總區重案組劉啓彥高級督察指，騙徒訛稱是銀行或金融機構的職員，聲稱可以提供月息低至0.18厘的貸款，遊說受害人開設投資戶口或下載網上交易平台軟件，並存入款項作為保證金或資產證明，由於騙徒保證貸款獲批後可退還證明金，令不少受害人信以為真，期間騙徒會要求受害人提供個人資料，如身份證副本、入息證明和稅單等，不斷要求受害人存款到銀行戶口，聲稱可大大提高貸款的機會，或獲得更優惠的借貸利率，直至受害人與銀行聯絡時始知受騙。