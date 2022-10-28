涉假文件呃聖約翰批辦急救課程 六旬夫婦被控企圖欺詐等8罪押12月訊

六旬退休夫婦於去年4月至5月期間，涉嫌使用載有虛假資料的文件，企圖誘使香港聖約翰救護機構(聖約翰)支付課程的酬金，二人被控代理人使用文件意圖欺騙其主事人及企圖欺詐共8項罪。案件今（28日）於東區裁判法院首次提堂，兩被告暫時毋須答辯，主任嚴舜儀主任裁判官押後案件至12月16日，以待辯方索取文件及法律意見。全部被告准以5,000元保釋，期間不得離港及不得直接或間接接觸證人。



控罪指，被告黎信興（65歲）及周好月（66歲），均報稱退休人士。控罪指，黎作為代理人，即香港聖約翰救護機構的兼職導師，於或約於2021年4月19日、4月26日、5月4日及5月6日在香港，意圖欺騙其主事人而使用文件，即急救課程編號FA047、FA048、FA064、FA065、ODRC366、ODRC367及ODRC380的團體申請表格或課程出席記錄，而該等文件是對該聖約翰有利害關係，及在要項上載有虛假、錯誤或欠妥的陳述（即課程申請者聯絡人身份、課程導師身份、開班日期及上課地點），以及他明知是意圖以誤導該聖約翰的。