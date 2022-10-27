涉假文件呃聖約翰批辦急救課程　六旬夫婦遭廉署起訴

廉署起訴一對夫婦，指兩人涉嫌用虛假資料騙聖約翰批辦急救課程。(資料圖片)

廉政公署表示，昨日(26日)落案起訴一對夫婦，指二人涉嫌分別違反《防止賄賂條例》，使用載有虛假資料的文件隱瞞丈夫利益衝突，導致聖約翰救護機構(聖約翰)批准他為一個由其擔任副主席的機構教授急救課程，以及企圖詐騙導師酬金。

案情指，涉案丈夫黎信興，65歲，被控6項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪名，違反《防止賄賂條例》；涉案妻子周好月，66歲，被控2項企圖欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》，目前2人已獲廉署准予保釋，以待明日(28日)在東區裁判法院答辯。

聖約翰不批准申請機構負責人擔任導師

案發在2021年4月至5月期間，當時涉案人黎信興及周好月同為聖約翰兼職導師，按規例聖約翰不會批准由申請機構負責人擔任課程導師，以避免利益衝突，惟聖約翰在同年4月收到世界應急聯合會(聯合會)7份申請表，希望為聯合會舉辦7個急救訓練課程，該會並要求由黎信興及周好月擔任課程導師，聖約翰其後批准有關申請，惟廉署發現，黎信興在案發時是聯合會副主席，故聖約翰若知道他在聯合會的角色，不會批准聯合會的申請及安排他教授有關課程。

至於有關課程涉及導師酬金共約1.2萬元，聖約翰發現事件後，沒有支付相關酬金，而學員急救資格沒受事件影響。