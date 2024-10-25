涉偷病人同事財物 養和男學護碌9萬蚊購蘋果產品 還押12.18再訊(更新)

養和醫院 資料圖片

養和醫院男護士實習生涉嫌在院內偷取病人和醫護同事的手機、現金等財物，以及盜用信用卡，涉款約11.6萬元，被控9項盜竊罪以及6項以欺騙手段取得財產罪，案件今日於東區裁判法院提堂。裁判官批准控方申請，將案押後至12月18日再訊，以待控方進一步調查，期間被告還押，11月1日將覆核保釋申請。 27歲被告梁浩鋒，報稱養和醫院2年級護士學生，9項盜竊罪指被告分別於9月19日、10月10日、13日、12至16日、14至15日、17至19日，在養和醫院20樓2003號病房、2009號病房、2002號病房，分別偷竊一部蘋果15Pro Max手提電話、3,000元及一張滙豐銀行信用卡；一張花旗銀行信用卡、6,000元及一張星展銀行信用卡；一張滙豐銀行信用卡及一張花旗銀行信用卡，而上述物品分別為何啓林、邵潤霞、高倩欣、吳保應、Stephen James的財產。

他另被控於某日在香港某地方分別偷竊一張渣打銀行萬事達卡及一張渣打銀行Smart信用卡、一張花旗銀行PremierMiles信用卡、一張中國銀行信用卡、一張滙豐銀行信用卡，而上述物品分別為梁翰堯、林軒霆、馬譽洋、吳華麟的財產。 6項以欺騙手段取得財產罪則指被告分別於10月13至15日和19日，在香港某間蘋果商店，盜用分別屬於吳偉健、高倩欣、吳保應、Stephen James的信用卡簽賬，不誠實地分別取得他們的10,000元、17,098元、11,899元、23,798元、8,499元、20,398元，意圖永久地剝奪他們的財產。

案件編號：ESCC2790/2024

養和立即終止涉事學生實習 警方於周三日（23日）以「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名27歲本地男護士學生，涉在9月19日至10月19日期間於跑馬地一醫療機構偷取及盜用5名病人及4名醫護人員的財物，涉及金額約11.6萬元。據了解，涉事機構為位於跑馬地的養和醫院。養和醫院回覆傳媒查詢表示得悉本院最近發生了涉及一名護士學生的盜竊事件並高度關注，已立即終止該名學生在護士學校的學習，正全力配合香港警方的調查。

相信屬個別事件 警方表示，感謝涉事醫療機構協助調查迅速偵破案件，防止再有病人或者醫護蒙受損失，相信今次屬個別事件，會與醫療機構加強合作防罪防騙。 涉及金額約11.6萬 灣仔警區刑事調查總督察鄧啟榮表示，在9月19日接獲一名病人報案，指入住該醫療機構期間於床頭附近遺失一部約值1.5萬元的手機。及至10月17日至10月19日再有4名病人報案，表示其床頭櫃銀包內現金及信用卡被盜，至收到銀行通知有不知情信用卡使用記錄，才發現被竊，各人分別損失1萬至4萬不等。

被捕人未欠債 因貪念盜卡買電話產品 警方調查發現5名病人於案發期間均曾住同一樓層，經翻看疑犯盜用信用卡時的電話產品商店片段，並比對醫院內片段，相信疑犯為一名實習護士男學生，是單獨犯案，並無同黨。經與該醫院溝通後，至昨日拘捕該男。據了解，被捕人去年4月開始讀護士課程，正就讀二年級，今年將會畢業。他未有欠債紀錄，相信是一時貪念單獨犯案，盜用信用卡購買電話產品。 疑犯被捕後，警方在其身上搜出屬於另外4名醫護的5張信用卡，相信是昨早工作期間於職員更衣室內犯案，該5張信用卡未被盜用。警方亦在疑犯寓所起回犯案時衣物、被盜信用卡、購物單據等，被捕人仍被扣查，案件仍在跟進。

灣仔警區刑事調查隊督察陳倩怡補充，犯人會先在醫療機構內徘徊，留意有否無人看管財物，如病人離開床位時下手，提醒市民要妥善保管財物。

