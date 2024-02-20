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2024-02-20 09:34:00

涉偷黃大仙許願池錢幣　67歲男於深水埗被捕(更新)

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網上流傳影片，一名四眼白髮老翁在黃大仙的「玉液池」假扮洗手，趁機撿走善信許願的錢幣。facebook群組「黃大仙區友」

網上流傳影片，一名四眼白髮老翁在黃大仙的「玉液池」假扮洗手，趁機撿走善信許願的錢幣。facebook群組「黃大仙區友」

農曆新年期間不少善信選擇到黃大仙祠祈福，網上流傳影片，一名四眼白髮老翁在黃大仙的「玉液池」假扮洗手，趁機撿走善信許願的錢幣，拍片者拍下全程，更向對方稱「入晒鏡啦你」，及後白髮老翁歸還供款急速走人，網民指「佢實冇運行」、「惹嬲神仙，神仙都懲罰佢」。警方表示，留意到近日網上短片，黃大仙警區刑事部人員進行情報搜集及翻查閉路電視後，鎖定懷疑涉案人士，昨日(19日)於深水埗區以涉嫌「盜竊」拘捕一名67歲本地男子。被捕男子現正被扣留調查。

警方指，調查顯示，該名男子涉嫌於本月15日中午時分，從黃大仙祠的許願池內偷去數十元的許願錢幣。案件交由黃大仙警區刑事調查隊跟進。

網上流傳影片，一名四眼白髮老翁在黃大仙的「玉液池」假扮洗手，趁機撿走善信許願的錢幣。facebook群組「黃大仙區友」 網上流傳影片，一名四眼白髮老翁在黃大仙的「玉液池」假扮洗手，趁機撿走善信許願的錢幣。facebook群組「黃大仙區友」 網上流傳影片，一名四眼白髮老翁在黃大仙的「玉液池」假扮洗手，趁機撿走善信許願的錢幣。facebook群組「黃大仙區友」 網上流傳影片，一名四眼白髮老翁在黃大仙的「玉液池」假扮洗手，趁機撿走善信許願的錢幣。facebook群組「黃大仙區友」 網上流傳影片，一名四眼白髮老翁在黃大仙的「玉液池」假扮洗手，趁機撿走善信許願的錢幣。facebook群組「黃大仙區友」 網上流傳影片，一名四眼白髮老翁在黃大仙的「玉液池」假扮洗手，趁機撿走善信許願的錢幣。facebook群組「黃大仙區友」 網上流傳影片，一名四眼白髮老翁在黃大仙的「玉液池」假扮洗手，趁機撿走善信許願的錢幣。facebook群組「黃大仙區友」 網上流傳影片，一名四眼白髮老翁在黃大仙的「玉液池」假扮洗手，趁機撿走善信許願的錢幣。facebook群組「黃大仙區友」 網上流傳影片，一名四眼白髮老翁在黃大仙的「玉液池」假扮洗手，趁機撿走善信許願的錢幣。facebook群組「黃大仙區友」

拍片者稱「入晒鏡啦你」  歸還供款急速走人

短片15日於facebook群組「黃大仙區友」流出，可見該名四眼白頭漢在「玉液池」先假扮洗手，及後向左望一望後，趁機伸手撿走善信許願的錢幣，離開時拍片者向他稱「入晒鏡啦你」，白頭漢方回頭發覺過程被手機拍下。拍片者稱對方「衣着光鮮，光天化日下，竟偷取黃大仙祠善信的供款，已經來回多次有片，快快收手並歸還供款。」、又形容「偷咗幾次事敗後急速走人」、「佢衣着光鮮有錶帶、睇怕都唔係有困境之人」、「新正頭唔想鬧人、佢已經揚名黃大仙區」。

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