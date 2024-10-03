涉偽證偷渡案 三漢判囚22至34個月

入境處偵破偽造旅行證件偷渡案。案件涉及3名男子，包括在偷渡活動中擔任「帶家」角色的加拿大人，與同行企圖使用偽證及他人登機證偷渡到外國的內地男由泰國飛抵本港，二人再在香港機場禁區內接收台灣男的登機證，疑再飛往澳洲。3漢各被控一項串謀以欺騙手段取得航空公司服務罪，昨於區域法院承認控罪，分別被判囚22個月、32個月和34個月。

入境處反偷渡情報局接獲情報，有不法集團安排他人偷渡。集團會以手機通訊軟件招攬台灣居民轉讓個人資料，再為人蛇製造偽造旅行證件，並協助他們取得前往偷渡目的地所需的簽證和登機證。期間由偷渡集團的「帶家」與人蛇到中轉站收取非法取得的登機證，再一同前往目的地。

入境處人員去年11月在香港國際機場禁區內，於來自泰國曼谷的航班內鎖定一名做「帶家」的加拿大籍男子，以及同行企圖偷渡到外國的內地居民，隨即跟蹤及監視。期間，帶家先與一名剛從高雄抵港的台灣居民在廁所一個廁格內接頭，取得其登機證，台灣居民離開後，涉案內地居民再走入廁格接收台灣居民登機證。