涉偽造健康證明提前領強積金 警拘12人涉行使虛假文書

警方去年接獲強積金受託公司報案，指2021年1月至2022年4月期間，收到34個以完全喪失行為能力為由，提早取出強積金供款的申請。申請人提交由本地醫院發出的證明書，受託公司批出其中30個申請，涉款630萬元；最高一筆退款超過100萬元。

被捕11男1女，年齡介乎34至60歲，包括58歲姓李中介公司男負責人及11名申請人，報稱廚師、建築工人、運輸工人、巴士司機、銀行職業及無業。涉案公司營運超過10年，警方正調查涉事公司是否牽涉其他犯罪活動，不排除更多人被捕。行動中檢獲47萬現金、電腦和強積金文件等證物。

當局容許包括完全喪失工作能力人士等理由提早領取強積金，有不法集團藉此鑽空子。不法分子透過電話傳銷隨機接觸市民，聲稱可以合法代為申請提取強積金，要求相關人士在空白文件簽署，之後涉偽造健康證明指已完全喪失行為能力，代為申請提早領取強積金，成功領款後會抽佣一成至一成半。警方日前採取行動拘捕12名涉案男女，涉嫌行使虛假文書。

其後，受託公司發現證明書的內容及樣式相似，懷疑有人偽造文件，於是報案。警方接手調查發現，34個申請均經由同一間財務中介公司提出，進一步調查更發現，中介公司派人隨機打電話，誘使申請人提早領取供款，並要求他們在空白申請表上簽署，聲稱已完全喪失行為能力。中介公司再偽造醫院證明書，向強積金受託公司提出申請。當申請人收到強積金供款後，以現金繳付金額的一成至一成半，作為中介佣金。

中區警區重案組第一隊督察嚴思浩指涉嫌偽造的證明書來自3間本地公立醫院，其中11份確定假冒後，警方展開拘捕行動。據指，涉事申請人聲稱財困提早取出強積金供款。當中有人以為中介公司確實可以經合法渠道取回供款。

積金局歡迎警方採取拘捕行動，並強調經常提醒強積金受託人在處理提取強積金申索個案時要做好把關，查核文件的真偽。該局又指，一直與警方保持緊密聯繫，一旦發現可疑個案必定會轉介警方作出調查跟進。亦呼籲市民勿以身試法。