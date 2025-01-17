涉偽造啟德體育園電郵 訛稱遭記者勒索 警拘宏美董事黃浩霆

西甲班霸巴塞隆拿欲租用啟德體育園被拒風波有新進展！自稱為賽事主辦方的「宏美集團」與啟德體育園早前就磋商過程各執一詞，其後宏美發放一幅聲稱是由園方發出的電郵截圖。警方昨以「行使虛假文書」及「虛報有人犯罪」等罪拘捕1名本地男子，涉嫌在計劃舉辦國際足球賽事期間使用虛假文件；並且偽造電郵，稱聲啟德體育園拒絕場地申請；以及遭記者勒索1,000萬元。據了解，被捕人為宏美董事黃浩霆。

網絡安全及科技罪案調查科總督察孫伊琪表示，被捕人在1月9日向傳媒發放新聞稿，聲稱申請場地遭拒，並收到啟德體育園的致歉電郵，通知因技術問題未能夠向他以電郵傳送場地申請表格，涉案人亦在同一份新聞稿中公開電郵內容。本月11日，被捕人向警方報案，指有記者訪問他相關事情後，以電郵向他勒索1,000萬元，否則便會報道其公司的負面新聞，又會傷害他和他的家人。