涉優待36應徵者獲加分 8首席小販管理主任被控

8名現任及時任食環署首席小販管理主任，涉嫌在2019年招聘助理小販管理主任時優待部分應徵者，部分人的分數因而獲上調，被控串謀公職人員行為失當，各被告獲保釋候訊，下周一在東區裁判法院提堂。食環署為確保公平，早前已安排另一輪面試。

被告年齡介乎59歲至64歲，分別為署理首席小販管理主任羅世華，及7名首席小販管理主任李達釗、戴焯輝、易錦添、麥偉忠、鄧永平、黃偉雄及陳江松。除黃偉雄外，其餘7人案發後相繼退休。控罪指8名被告涉嫌於2019年7月11日至8月20日期間，一起並與他人串謀，使各被告及上述招聘的其他遴選小組成員，身為公職人員在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情況下，無合理辯解或理由，故意作出失當行為。

食環署於2019年2月舉行「2019年助理小販管理主任招聘」，接獲逾5,000份求職申請，約2,100名應徵者獲安排於2019年7及8月參加遴選面試。除陳江松外，其餘7名被告均為該項招聘的遴選小組成員。

廉署指，政府訂立的公務員聘任政策列明，須以公平、公開競爭及用人以才的原則進行招聘。被告涉嫌在2019年助理小販管理主任招聘中，未有按相關聘任政策，包括傳閱某些應徵者的面試時間表，令他們得到優待，約有36名應徵者涉獲優待，部分人的分數獲上調。

廉署早前接獲投訴後調查，食環署提供全面協助，就事件揭發後，食環署已將2019年7至8月遴選面試的結果作廢，並安排應徵者於同年11月參加另一輪遴選面試。