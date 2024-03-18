涉兒童網上活動性侵案升逾一成半 受害人誤信「閱完即刪」無風險 裸照遭儲存

青少年及兒童透過交友程式認識朋友十分普遍，但稍有不慎，便有機會被不法之徒利用，成為性剝削對象。根據警方數字顯示，去年與兒童網上活動有關的性侵犯案件較前年上升超過一成半。不法之徒會利用交友程式，對受害人投其所好，繼而打開性話題，最後誘使對方發送裸照，甚至非法性交。有兒童誤以為「閱完即刪」沒有風險便向「網友」發送照片，結果遭保存，甚至日後因而被要脅。警方呼籲，家長要協助小朋友建立正確的價值觀，並多留意小朋友網上交友情況，可考慮在其手提電話及電腦安裝檢測或防護軟件。
警方表示，去年整體兒童性侵案件，較2022年上升超過兩成；其中就「與兒童網上活動有關的性侵犯案件」方面，去年共錄得45宗，較2022年上升超過一成半，九成受害兒童年齡介乎12歲至16歲，最年輕受害者僅9歲。此外，去年錄得44宗與「兒童網上活動有關的兒童色情物品」案，七成受害者介乎12歲至16歲，最年輕的受害者同樣只有9歲。
家庭衝突及性暴力政策組高級督察陳幸明表示，上述的案件均有共通點，不法之徒會先向小朋友噓寒問暖，並投其所好；繼而打開性話題，測試對方的底線，再誘使小朋友自拍裸露影像，甚至見面作非法行為。她特別提到，現時坊間不少交友程式均有「閱完即刪」及「消失模式」功能，令兒童誤以為所傳送的信息不會留底，殊不知不法之徒已利用截圖功能儲存照片。陳幸明提到，一名15歲男童在交友程式用「一次性閱讀」功能，發送裸照給男網友，該網友隨即儲存男童裸照，並要脅男童見面及發生性行為，最終由家人報警。
「冒險型」及「脆弱型」易中伏
此外，亦有部分兒童警覺性不足，認識對方不久便成為情侶，繼而被對方誘騙發生性行為。陳幸明提到，一名12歲女童透過社交平台認識一名本地男子，短短兩日內發展成為情侶，女童後來離家出走與該男子同住，並多次發生性行為，最終由校方報警。此外，亦有女童為金錢而自願與對方進行性交易。
警察臨床心理學家馮浩堅表示，受害兒童通常有兩類型，包括「冒險型」及「脆弱型」，前者愛尋求刺激，喜愛在網上與不同人聊天，後者則多有情感上的缺失，例如與家人關係不佳，故渴望被愛。不法之徒便利用小朋友的弱點，加上網絡上容易隱藏身份，便乘虛而入，有意圖地利用性誘識手段進行性剝削。
一成受訪者承受「網上性誘識」
為加深了解香港兒童面對「網上性誘識」(指性罪犯透過互聯網部署針對特定對象進行性剝削的手法)的情況，警方透過「學生受網上性誘識研究問卷」，訪問300名中一至中四學生，以了解受訪者上網習慣及面對的風險，在已訪問逾100名學生的初步結果顯示，約一成受訪者「已在網絡世界承受性誘識狀態」，包括與對方聊性話題等；約5%受訪者或已在現實或網絡世界被網友性侵。馮浩堅表示，網上性誘識開始時未必「好露骨」，如能及早識別，並透過公眾教育，可及早阻止悲劇發生。
陳幸明表示，雖然暫時未見到性誘識的受害者有年輕化的趨勢，但各方攜手加強保護網是必須要做的事。她呼籲，各持份者包括家長、照顧者及老師，應協助青少年及兒童建立正確的價值觀，勿輕易被金錢或物質誘惑。此外，家長亦要多留意子女網上交友和活動，亦可考慮在其電子設備內，安裝檢測和防護軟件，留意其網絡活動。
此外，警方亦聯同不同界別，包括教育界、社福界、醫療界及律政司，於本周四(21日)舉行「保護兒童免受網絡性罪行威脅跨專業研討會」，探討預防和打擊兒童網絡性罪行的方法。有興趣者可於童行。同心 Let’s T.A.L.K. • 保護兒童 Child Protection報名。