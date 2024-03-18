涉兒童網上活動性侵案升逾一成半 受害人誤信「閱完即刪」無風險 裸照遭儲存

青少年及兒童透過交友程式認識朋友十分普遍，但稍有不慎，便有機會被不法之徒利用，成為性剝削對象。根據警方數字顯示，去年與兒童網上活動有關的性侵犯案件較前年上升超過一成半。不法之徒會利用交友程式，對受害人投其所好，繼而打開性話題，最後誘使對方發送裸照，甚至非法性交。有兒童誤以為「閱完即刪」沒有風險便向「網友」發送照片，結果遭保存，甚至日後因而被要脅。警方呼籲，家長要協助小朋友建立正確的價值觀，並多留意小朋友網上交友情況，可考慮在其手提電話及電腦安裝檢測或防護軟件。

警方表示，去年整體兒童性侵案件，較2022年上升超過兩成；其中就「與兒童網上活動有關的性侵犯案件」方面，去年共錄得45宗，較2022年上升超過一成半，九成受害兒童年齡介乎12歲至16歲，最年輕受害者僅9歲。此外，去年錄得44宗與「兒童網上活動有關的兒童色情物品」案，七成受害者介乎12歲至16歲，最年輕的受害者同樣只有9歲。

家庭衝突及性暴力政策組高級督察陳幸明表示，上述的案件均有共通點，不法之徒會先向小朋友噓寒問暖，並投其所好；繼而打開性話題，測試對方的底線，再誘使小朋友自拍裸露影像，甚至見面作非法行為。她特別提到，現時坊間不少交友程式均有「閱完即刪」及「消失模式」功能，令兒童誤以為所傳送的信息不會留底，殊不知不法之徒已利用截圖功能儲存照片。陳幸明提到，一名15歲男童在交友程式用「一次性閱讀」功能，發送裸照給男網友，該網友隨即儲存男童裸照，並要脅男童見面及發生性行為，最終由家人報警。

「冒險型」及「脆弱型」易中伏

此外，亦有部分兒童警覺性不足，認識對方不久便成為情侶，繼而被對方誘騙發生性行為。陳幸明提到，一名12歲女童透過社交平台認識一名本地男子，短短兩日內發展成為情侶，女童後來離家出走與該男子同住，並多次發生性行為，最終由校方報警。此外，亦有女童為金錢而自願與對方進行性交易。

警察臨床心理學家馮浩堅表示，受害兒童通常有兩類型，包括「冒險型」及「脆弱型」，前者愛尋求刺激，喜愛在網上與不同人聊天，後者則多有情感上的缺失，例如與家人關係不佳，故渴望被愛。不法之徒便利用小朋友的弱點，加上網絡上容易隱藏身份，便乘虛而入，有意圖地利用性誘識手段進行性剝削。