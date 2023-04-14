涉兜售「上手留低」仿製手機　60歲的士司機呃3客6000蚊落網 (有片)

【13:00更新】的士騙案再現，謹記便宜莫貪！日前，不少受害人紛紛在抖音、小紅書等網上平台分享「香港最新型詐騙」，揭發有黑心的士司機，疑似在後座「刻意」遺漏看似全新的「iPhone14 Pro Max」，並以手機無SIM卡且找不到失主為由，「賤價」賣給乘客，但該部手機實為山寨機。警方表示，自今年2月23日至本月9日為止，共接獲3宗同類報案。經調查後在元朗區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕涉案60歲的士司機。
的士司機編造完美故事背景
其中一名受害人分享被騙經過。她指出，4月2日其母及阿姨，從旺角乘坐的士去尖沙咀，一上車她們就發現後座有一部手機，於是撿起並交給的士司機。該司機一開始輕鬆地表示，「沒事的，失主一會兒就打回來了，她們出個車費我就給她們送過去」。但不久後，司機再假意查看手機，並指：「哎呀，裏面都沒有SIM卡，那看來是聯繫不上了。」在言談間，司機先透露遺落手機的遊客來自內地，緊接稱手機內沒有SIM卡，用來強調失主無法尋回，編造出一個完美的故事背景。
不敵貪念最終受騙
司機隨後再稱，自己也不用iPhone，拿回去也是便宜變賣。在快抵達目的地時，司機便問她們：「不如你出個價我賣給你。」其母和阿姨最終不敵貪念，墮入陷阱，被騙2,000元。及後，她從母親手中拿到手機後，立刻發現手機是山寨機。
另一名內地旅客則指自己日前來港旅遊，也在4月2日遇到該司機。幸運的是，該名內地旅客在抖音上看過相關騙案手法，才拍下影片兼躲過一劫。但影片公開後，不少網民紛紛傳訊息給她指曾墮入騙局，被騙金額介乎1,000元至10,000元。
被捕司機住所檢獲9部仿製手機
警方表示，於2月23日、4月1日及4月9日分別接獲3名年齡介乎45歲至51歲受害人報案，指乘搭的士期間被的士司機以低價兜售他手上的手機。3名受害人分別向該名司機支付約1,500元、2,000元及2,500元以購買手機。各受害人其後發現購買的手機為仿製手機，遂報案。油尖警區刑事部經深入調查後，於4月12日在元朗區拘捕一名60歲姓周本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。人員其後於被捕男子住所内檢獲9部仿製手機，懷疑與案有關。該名被捕男子現正被扣留調查。