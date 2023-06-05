涉公園內強按柴犬在地　39歲貨車司機否認虐畜罪聆訊待續

一名貨車司機去年疑在宋皇臺公園，將一隻柴犬按壓地上致其翻至四腳朝天，案件今（5日）於九龍城裁判法院開審，該39歲貨車司機否認虐畜罪，聆訊明天（5日）待續。

39歲被告否認虐畜罪

被告連力（39歲，貨車司機），被控於2022年7月21日，在九龍城宋皇臺公園殘酷地毆打或驚嚇1隻屬於女子許妙琪的柴犬。案發時被告身處九龍城宋皇臺公園，一段於上述時間及地點拍攝到被告及女子許妙琪的柴犬「比比」的片段列為控方證物；被告於同年7月26日於住所內被捕。