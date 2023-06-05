涉公園內強按柴犬在地　39歲貨車司機否認虐畜罪聆訊待續

一名貨車司機去年疑在宋皇臺公園，將一隻柴犬按壓地上致其翻至四腳朝天，案件今（5日）於九龍城裁判法院開審，該39歲貨車司機否認虐畜罪，聆訊明天（5日）待續。
39歲被告否認虐畜罪
被告連力（39歲，貨車司機），被控於2022年7月21日，在九龍城宋皇臺公園殘酷地毆打或驚嚇1隻屬於女子許妙琪的柴犬。案發時被告身處九龍城宋皇臺公園，一段於上述時間及地點拍攝到被告及女子許妙琪的柴犬「比比」的片段列為控方證物；被告於同年7月26日於住所內被捕。
目擊證人認為被告是制止柴犬攻擊
另一名狗主、目擊證人李嘉嘉在庭上供稱，她在2022年7月21日晚，到涉案寵物公園放狗，並與其他狗隻玩耍，她當晚曾叫涉案柴犬名字「比比」，但「比比」當時張口露牙及鳴叫，看似情緒不佳及表現凶惡，然後被告伸手欲觸摸「比比」，「比比」咬傷被告至流血，然後繼續轉圈嘗試咬自己尾巴，於是被告便伸手捉住柴犬頸部，將柴犬按在地上，證人認為被告等行為屬制止「比比」攻擊其他狗隻。
愛護動物協會首席獸醫Jan Gray作供稱，涉案片段中可見片中狗隻被人捉住後，曾多番掙扎及試圖逃跑，而且看似驚慌。此外，獸醫指被告曾將「比比」翻至四腳朝天，又將手放在牠胸部，會使狗隻焦慮，在某程度上使狗隻難以呼吸。