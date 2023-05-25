涉公園梯間性侵女童 22歲南亞漢否認強姦開審

22歲巴基斯坦籍男子涉尾隨14歲女童到公園，其間搭訕稱感到寂寞，欲與對方交友。兩人於公園梯間閒談時，男子突然撫摸女童胸部及強吻她，女童其間暗中使用手機拍下顯示男子倚在其大腿上的照片及影片傳送給友人求救，女童最終被強姦。涉案男子警誡下否認指控，稱當天只與女童閒談，今（25日）於高等法院否認強姦罪開審。

控罪指IQBAL ASIF（中文譯名洛阿士），現年23歲，被控於2021年10月22日，在長沙灣邨附近的梯間強姦X。

被告指自己感到孤獨希望結識事主做朋友

控方開案陳詞指，2021年10月22日下午4時許，14歲女學生X沿天橋走往長沙灣邨方向，22歲被告洛阿士迎面而來，2人匆匆一瞥而過，被告其後調頭跟隨X，走到長沙灣邨1樓花園各於長凳坐下。被告不久後走向X，指自己感到孤獨希望結識X做朋友，2人開始閒談。數分鐘後X應被告要求，走到附近長沙灣邨服務設施大樓天台花園，期間2人並無接觸。

直到下午4時15分左右，2人再轉往閉路電視未能覆蓋的3號樓梯，坐下繼續聊天，期間被告突然躺下，將頭靠在X膝上，其後又強行爬到X身上，撫摸X胸部並親吻X。被告之後強行將X按在地上，跨坐在其身上，撫摸其私處，再脫下雙方褲子，將半截陰莖插進X陰道，前後移動。因為被告一直強吻X主，X無法張口求助，私處亦深感不適。被告最後射精，X陰道口流出白色液體。X指過程中感到驚慌，掙扎下欲逃不果。

控方於X內褲及下體驗出被告精液

X其後與友人會面及告知被性侵經過，其母得悉後報警。警方透過X手機相約被告於同月23日見面，被告於警員埋伏下被捕。被告警誡下否認指控，稱只與X閒聊而已。控方指於X的內褲及下體驗出精液，與被告的DNA相同。



被告警誡下續稱當時是X主動要求結識，兩人在公園閒談，從沒有觸摸過X。警方展示被告曾躺下近X膝蓋位置的照片，被告稱當時睡了5分鐘，並指X期間曾到洗手間約半小時。