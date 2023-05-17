涉公廁性侵及非禮兩男童 26歲前港鐵車長判囚18個月

26歲前港鐵男車長在2021年3月及9月，分別在荃灣某兩個公園的廁所內非禮兩名男童，其中一名更是輕微智障的人士，被控猥褻侵犯及作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為共3罪。他早前承認了2項非禮罪。法官韋漢熙今早（17日）於荃灣法院引述報告指被告沒有戀童癖，同性戀傾向與宗教未能調和而自覺羞恥衝動犯案，惟對輕度智障事主構成嚴重侵犯，判監18個月。

被告梅浩霖現任職交通顧問公司，承認於2021年3月10日在荃灣怡康街2A號荃灣海濱公園籃球場附近男廁及傷殘人士廁所內，猥褻侵犯15歲男童X；另承認於同年9月24日在荃灣永順街59號荃灣公園男廁內，猥褻侵犯14歲男童Y。

被告曾就過度活躍接受治療 並確診患上亞氏保加症

韋官引述醫學報告指被告梅浩霖曾就過度活躍接受治療，並確診患上亞氏保加症，惟15歲後再沒有跟進，報告又指被告沒有戀童癖，自12歲起有同性戀傾向，情況屬自我認同困難同性戀，加上社交能力弱以及代父還債的壓力終致衝動下干犯本案，現已悔改求診。

韋官再引述被告心理報告，指被告道德標準高，為同性所吸引，惟宗教信仰以及個人性傾向未能調和，令自己感到羞恥，對一己性心理壓抑並隱瞞家人，同時亦有窺淫症，藉由窺視裸體或性行為引起性興奮，雖非戀童，但認為青春期男性有性吸引力，有中高重犯機會。

官：不能忽視2名事主心理受創

韋官指2名事主分別15歲和14歲，身心尚在發育中，需要法庭保護，尤其前者認知能力低於平均水平，各方面能力相當於8至10歲兒歲，屬精神上無行為能力人士。韋官續指被告生理年齡大10歲，於公眾地方侵犯15歲事主2次，共20分鐘，令對方十分害怕；另一次犯案則為時甚短，僅捏陽具2下。韋官根據案例指即使2名事主不願提供資訊，也不能忽視2人心理受創。

韋官判刑指明白被告的困難，由性傾向引起種種問題，而其本性不壞，雖然有中高重犯機會，但心理輔導干預可有助預防再犯。韋官認為被告並非刻意選擇弱勢幼童犯案，而是隨機選擇外貌猶如青少年的對象侵犯，過程沒有威逼利誘，但兩度舌舔陽具10分鐘對輕度智障事主構成嚴重侵犯，亦不接納期間被告毫不察覺事主為智障，故以2年監禁為量刑起點，認為扣減至16個月。韋官以3個月為另一項非禮罪量刑起點，認罪扣減至2個月，分期執行，共囚18個月。