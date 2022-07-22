涉刑毀蘋果商店15萬元產品及襲擊店員 中年婦判感化1年

一名51歲中年婦人，去年6月在觀塘apm商場內的「蘋果商店」，要求店員協助她安裝安心出行應用程式，其後因不滿店員態度欠佳，發生爭執，及後更毀壞店內多部手機及電腦，總值近15萬元，又用展示枱上的手機襲擊女店員。她承認刑事毀壞及普通襲擊罪，今日（22日）於觀塘裁定法院被判感化1年，另須支付1,000元堂費。

控罪指，被告周淑儀報稱商人，於2021年6月17日，在香港九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期apm 1樓M12號鋪Apple Store無合法辯解而損壞屬於蘋果公司的1部紅色 iPhone 12 Mini（64 GB）、1部iPhone 12 Pro Max（128 GB）、1部紫色iPhone 12 Mini（64 GB）、1部綠色 iPhone 12 Mini (64 GB)、1部紅色iPhone 12（64 GB)，2部灰色Mac book pro 16（512 GB）、2部灰色Macbook pro 13（256GB）、2部銀色 Mac book pro 13（256 GB）、2部金色 Macbook Air 13（256 GB）、2部灰色 iPad 11 pro（128 GB）及1部灰色iPad 12 pro（128 GB），總值港幣148584元，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。她亦被控於同日在Apple Store襲擊女子庚萍。