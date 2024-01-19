涉利用社交軟件欺詐 可疑虛擬交易平台添兩間

再有虛擬資產交易平台涉欺詐。證監會和警方告誡公眾，提防兩間以「Aramex」及「DIFX」名稱運作的虛擬資產交易平台涉嫌欺詐行為，有受害人按要求將資金存入後均無法提取資金。目前證監網站列出的可疑虛擬資產交易平台共13個。

證監會及警方注意到Aramex採用的名稱與一家在迪拜金融市場(Dubai Financial Market)上市的物流公司名稱非常相似，但沒有跡象顯示兩者有關聯。而DIFX採用名稱與另一家加密貨幣交易所名稱非常相似，亦沒有跡象顯示兩者有關聯。

存入資金後無法提取

Aramex假裝提供免費投資意見，誘使受害人加入社交媒體聊天群組，在群組內聲稱是投資專家人士向有興趣投資加密貨幣受害人推介其營運網站。受害人被要求存入資金至指定銀行帳戶作投資，但之後無法提回資金。