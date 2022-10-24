涉利誘少女賣淫 抽八成佣 15歲少女今提堂

警方上周五(21日)晚上在旺角採取行動，打擊懷疑賣淫集團，拘捕3人。當中疑為淫媒(俗稱雞頭)的15歲少女，涉嫌操控他人賣淫及導致賣淫，案件今日(24日)在九龍城裁判法院提堂；另外一名姓宋(22歲)本地男子則涉嫌操控他人賣淫，及姓溫(29歲)本地男子涉嫌與未成年少女發生性關係，已獲准保釋候查，於11月中旬向警方報到，西九龍總區重案組跟進案件。

一名15歲失蹤少女離家半年，被揭發涉夥22歲男子操控他人賣淫；據指，少女之前多次出入女童院，期間在院內尋找目標，以搵快錢利誘對方援交。警方接手調查一名14歲懷疑援交女童案後，經放蛇將15歲淫媒拘捕，更發現有人「食水甚深」，14歲援交女童肉金收一萬元，少女竟收取當中八千。

據了解，被捕15歲少女有多次失蹤紀錄，家人每次均報警求助，去年曾失蹤兩個月尋回，今年已離家逾半年。消息指，被捕少女曾多次進出女童院，期間會與院內年齡相若的女童結交後，再涉嫌誘使對方「搵快錢」從事援交等賣淫活動；少女又夥拍任職地盤男子，由男方透過網上招攬嫖客，談妥價錢便要求嫖客安排房間，再帶援交少女到指定地方。

性服務憂染性病求診揭發事件

事件被揭發，因一名14歲女童疑提供性服務後，擔心染性病到院求診，醫院社工覺事有可疑，要求警方介入。西九龍總區重案組人員經深入調查及情報分析，發現一名15歲少女涉事，疑為案中淫媒，但對方高度警覺，警方於是安排一名女警扮成少女，並由14歲女童藉詞有朋友想成為「新成員」，3人會面期間，女警見時機成熟，表露身份將15歲少女拘捕，並發現對方為失蹤少女。行動繼續，不排除有更多人被捕。

警方提醒，根據香港法例第200章，與16歲以下女童非法性交、非禮及控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫，均屬嚴重罪行，一經定罪可被判處3至14年監禁不等。