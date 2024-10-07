涉剪爛荃灣逾50幅國慶橫額海報 六旬婦留醫押後10.10再訊 (更新)

【10月7日更新】



64歲婦人本月3日涉於荃灣用剪刀毀壞多幅國慶橫額及海報，涉及逾50幅屬民政事務總署、民建聯及工聯會的橫額，被控8項刑事毀壞及1項管有工具可作非法用途罪，今日(7日)早上於西九龍裁判法院首次提堂。控方透露被告仍留醫未能出庭，裁判官將案件押後至10月10日再訊。

64歲被告林可恩報稱退休人士，控罪指被告於10月3日分別於荃灣爵悅庭外行人天橋、楊屋道街市入口、沙咀道遊樂場外、荃灣天主教小學外、荃灣周卓明護士學校外、荃灣街市外天橋、悅來酒店外、荃灣官立中學外的欄杆上，沒有合法理由，損壞屬於民政事務總署的48幅橫額和兩幅海報，以及5幅民建聯及工聯會的橫額；被告另被控於同月4日在荃灣關門口街持有適合非法目的的工具，即一把剪刀。