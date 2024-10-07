涉剪爛荃灣逾50幅國慶橫額海報 六旬婦留醫押後10.10再訊 (更新)

【10月7日更新】
64歲婦人本月3日涉於荃灣用剪刀毀壞多幅國慶橫額及海報，涉及逾50幅屬民政事務總署、民建聯及工聯會的橫額，被控8項刑事毀壞及1項管有工具可作非法用途罪，今日(7日)早上於西九龍裁判法院首次提堂。控方透露被告仍留醫未能出庭，裁判官將案件押後至10月10日再訊。
64歲被告林可恩報稱退休人士，控罪指被告於10月3日分別於荃灣爵悅庭外行人天橋、楊屋道街市入口、沙咀道遊樂場外、荃灣天主教小學外、荃灣周卓明護士學校外、荃灣街市外天橋、悅來酒店外、荃灣官立中學外的欄杆上，沒有合法理由，損壞屬於民政事務總署的48幅橫額和兩幅海報，以及5幅民建聯及工聯會的橫額；被告另被控於同月4日在荃灣關門口街持有適合非法目的的工具，即一把剪刀。
案件編號：WKCC4395/2024
【10月5日更新】警方拘捕64歲涉案女子
警方本月3日接獲多個報案，指發現荃灣多處欄杆上的橫額懷疑被人以剪刀損毁。荃灣警區重案組第二隊人員接手調查案件並鎖定一名懷疑與案有關的女子，4日在荃灣區拘捕該名64歲姓林本地女子，涉嫌刑事毀壞及管有工具可作非法用途，她現正被扣留調查。人員亦檢獲該名女子懷疑犯案時所用的一把剪刀及身穿的衣物。
國慶75周年有關橫額海報遭破壞
事發在3日早上9時許，荃灣沙咀道遊樂場對開及荃灣街市外分別有多幅與慶祝國慶75周年有關的橫額及海報遭破壞，警方經調查列作刑事毁壞案，並追緝疑人歸案。現場所見，涉及橫額有特區政府掛上的國慶橫額及海報，另民建聯及工聯會的「慶祝中華人民共和國成立」多幅橫額文字部分被鎅破，另外兩幅議員橫額則被鎅斷索帶跌落地上。