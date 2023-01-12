涉去年底荃錦公路非法賽車 警拘16人13漢被起訴

大帽山荃錦公路一帶被部分車迷形容為「香港秋名山」，成為非法賽車黑點。警方通過錄影片段，鎖定目標人物，並於前日凌晨5時展開行動，拘捕16名男子涉嫌去年11至12月曾在上址一帶非法賽車，其中13人被落案起訴，昨午在粉嶺裁判法院提堂。警方昨指，部分涉事車輛馬力達700匹，以超出限速一倍的時速於元朗公路上行駛。警方強調會繼續打擊非法賽車。

被捕16人年齡介乎23至44歲，包括商人、設計師及技工等，涉嫌非法賽車、協助及教唆他人非法賽車、駕駛時沒有第三者保險等罪名，當中落案起訴其中13人，餘3人獲准保釋候查，2月下旬向警方報到。扣查的13輛車輛，包括8輛私家車和5輛電單車，涉嫌與去年11至12月多次沿荃錦公路往返錦田及大帽山非法賽車，除高速行駛、橫越雙白線互相追逐，甚至逆線行駛。當中4輛大馬力跑車，更涉在限速80公里的元朗公路上，以161公里時速行駛。涉案車輛已被拖往大欖涌車輛扣留中心作進一步調查。