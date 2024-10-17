涉去年找換店6億洗黑錢案 被捕職員續操控空殼公司洗16億

涉嫌協助清洗黑錢的找換店去年被海關搗破；雖然東窗事發，但該找換店合規主任繼續幕後操控，兩間空殼公司及相關銀行户口，3年間交易金額達16億港元。海關深入跟進調查去年案件，前日及昨日再採取行動，拘捕5名男子涉嫌串謀或協助洗黑錢，除該名合規主任再次被捕，亦拘捕一名銀行客戶關係經理，涉與犯罪集團串通，教唆如何規避銀行審查協助空殼公司開立戶口。

被捕5名男子，年齡介乎34至71歲，包括兩名前公司董事、一名銀行職員、前找換店的合規主任及懷疑集團主腦，涉嫌串謀或協助洗黑錢，涉案金額約16億元。