涉去年找換店6億洗黑錢案 被捕職員續操控空殼公司洗16億

涉嫌協助清洗黑錢的找換店去年被海關搗破；雖然東窗事發，但該找換店合規主任繼續幕後操控，兩間空殼公司及相關銀行户口，3年間交易金額達16億港元。海關深入跟進調查去年案件，前日及昨日再採取行動，拘捕5名男子涉嫌串謀或協助洗黑錢，除該名合規主任再次被捕，亦拘捕一名銀行客戶關係經理，涉與犯罪集團串通，教唆如何規避銀行審查協助空殼公司開立戶口。
被捕5名男子，年齡介乎34至71歲，包括兩名前公司董事、一名銀行職員、前找換店的合規主任及懷疑集團主腦，涉嫌串謀或協助洗黑錢，涉案金額約16億元。
海關去年10月採取代號「火花」的執法行動，搗破一間涉嫌清洗黑錢的找換店；該找換店合規主任透過成立空殼公司清洗約6億元來歷不明款項。執法人員深入跟進調查，再發現該合規主任操控另外兩間空殼公司。海關前日和昨日採取代號「火花II」的執法行動，拘捕5人，包括去年被捕的找換店合規主任及懷疑集團主腦。調查發現，2020年8月至2023年10月期間，兩名前公司董事受人指使，開設兩間空殼公司，並分別在6間銀行開設共23個戶口。開戶時，兩間公司報稱從事手機程式設計及從事資訊科技，惟公司成立後無可考查的業務地址，稅務紀錄亦無任何收入申報。
海關指，案發時兩名被捕人作為公司董事，但分別申報任找換店職員及兼職保安員，工作背景與公司財務背景不相稱，該兩間公司開立的戶口在3年內交易額達16億元，涉逾4,000宗不尋常及可疑交易，交易對手逾400名。調查亦發現，當資金到戶後，通常於數日或同日內轉出，最高單日交易次數達到32次，單日最大入帳4,800萬元，出帳更達5,200萬元。同時亦發現，有關銀行交易並不是兩間公司戶口的持有人進行，是由合規主任於背後操作。而一名銀行客服經理與合規主任涉串謀，於空殼公司在銀行開戶時，教導如何處理公司紀錄，以符合開戶審查。