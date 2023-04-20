涉參與燒毀檢測站騙特惠貸款等　23歲男被控串謀恐怖活動罪今提堂

警方國安處去年拘捕一名本地男子，涉嫌干犯《港區國安法》第24條「參與實施恐怖活動」、「縱火」、「串謀縱火」、「串謀詐騙」及洗黑錢罪。警方今日(20日)表示，國安處人員經調查及徵詢律政司意見後，該名現年23歲姓張本地男子昨日已被正式落案起訴一項「串謀恐怖活動」罪，案件今午將在西九龍裁判法院提堂。

去年10月被捕 昨被 起訴

去年10月24日，警方國安處在元朗區拘捕一名當時22歲本地男子，指他涉嫌干犯《港區國安法》中上述相關的罪名，稱他涉與幾個本土犯罪組織有關，其中一個組織14名成員去年7月被捕，已被控「串謀恐怖活動」罪，涉嫌策劃製造炸彈及針對行車隧道、鐵路和法院等公共設施發動恐怖襲擊，而他懷疑提供金錢等資助。

另就「縱火」等罪，他懷疑曾以另一組織身分，於去年5月28日參與燒毀於荃灣沙咀道政府檢測站；今年初亦與一名20歲男子及一名52歲女子策劃企圖燒毀政府檢測站，該2人早前涉嫌「串謀縱火」分別在北角及九龍城被捕。他又涉嫌「洗黑錢」罪，與另外4人，透過中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」串謀詐騙銀行申請貸款，並獲得約470萬元。消息指，該男子疑為「光城者」及「Black Bloc小隊」成員。