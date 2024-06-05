涉售假冒黃道益雙飛人 海關搗旺角3藥房1倉庫拘5人

海關昨日(6月4日)突擊搜查旺角3間藥房及搗破火炭一個供應商倉庫，檢獲約5,100件懷疑冒牌藥物及化妝品，市值約62萬元，包括受市民及內地遊客熱捧的「黃道益活絡油」及「雙飛人藥水」，部分冒牌藥物已流出市面。行動中拘捕三男兩女，年齡介乎28至90歲，兩名是供應商負責人，一人是零售店負責人，其餘為店舖員工，他們涉嫌違反《商品說明條例》，全部獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

部分冒牌藥物流出市面 海關版權及商標調查科調查主任陳溢龍表示，涉案供應商利用新界作儲存倉庫，並以低調隱藏和打遊擊方式，通過俗稱「行街」的售貨員，將一些冒牌藥物的樣本，帶到不同零售商店並以低價兜售，增加調查難度。涉案供應商以低價，甚至較批發價更低價錢吸引零售店入貨，但有關店舖出售冒牌藥物的價錢卻與真貨無異。

冒牌藥物包括活絡油、可口服及外用的藥水，及止痛退燒散等。海關指冒牌藥物不論包裝和瓶身仿真度高，一般市民難辨真假，但部分冒牌貨的防偽標籤設計粗疏，說明書的紙質、貨品外盒包裝及商標印刷參差。陳溢龍舉例，正版「法國雙飛人藥水」的說明書紙質較為光滑，樽底紋路較順滑，而假貨的紙質及樽底紋路粗糙。至於正版「黃道益活絡油」樽身的印刷商標清晰可見，樽底批號數字置中，而假貨的印刷商標質素參差及粗糙，樽底批號數字偏側。