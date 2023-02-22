涉基因嬰案判囚 賀建奎獲批「高才通」惹爭議 當局急補牢即日起須申報刑事紀錄

政府去年推出高端人才通行證計劃(高才通)「搶人才」。曾因「基因編輯嬰兒」事件在內地判囚3年的內地科學家賀建奎，昨稱今個月申請「高才通」並獲批，現正聯絡一些大學和科研機構，有合適機會便會來港，但暫未計劃長居香港。對於有犯罪紀錄的申請者通過「高才通」的審批，負責計劃的勞工及福利局長孫玉菡，昨早承認申請人現毋須申報有否犯罪紀錄，其後在晚上宣布今起申請者須申報刑事紀錄。 曾任深圳南方科技大學副教授的賀建奎，2018年11月赴港出席港大人類基因組編輯國際峰會，宣布已透過基因編輯技術，修改雙胞胎嬰兒「露露」和「娜娜」的基因，使她們天生對愛滋病免疫。這對基因編輯嬰兒的誕生屬全球首例，令賀建奎在科學界、學術界和社會引起倫理和政治爭議。他翌年被深圳政府裁定「非法行醫」等罪成，判囚3年及罰款300萬元人民幣，去年4月刑滿出獄。

賀建奎：望來港展開罕見遺傳病基因治療 賀建奎昨在北京召開記者會，主動發言時指自己本月初在網上申請「高才通」，一周後獲批，現時未有計劃長居於香港，今次來港主要是探討合作和工作機會，現正聯絡本港大學、科研機構和公司，如有合適機會將赴港工作。他形容，香港是一個自由、繁榮、包容和開放的城市，並看好香港的未來。 學術研究方面，賀建奎希望來港後可以展開罕見遺傳病基因治療，亦盼透過人工智能改良腺病毒載體，大幅降低基因治療的成本。他強調，進行科學研究時，會遵守倫理道德和國際科學共識。他完成數分鐘的發言後便離開，沒有回應記者追問申請「高才通」時有否提及其案底。 孫玉菡：申請若有不實陳述將視為無效 入境處的《高端人才通行證計劃入境指南》列明，申請人不得有任何已知的嚴重犯罪紀錄。孫玉菡昨早出席一項活動後，被問到今次賀建奎的個案時表示，不適宜在此評論個別個案，又承認現時毋須申請人申報有否犯罪紀錄。他稱，當局會不時檢視和調整申請流程、須填報的個人資料，又指申請如有不實陳述或提供資料與事實不符，申請便會視為無效，入境處長亦可註銷已發出的簽證。 孫玉菡指，明白大眾現時並非關心「高才通」對高才的定義，而是申請人填報的個人資料，如過去的犯罪紀錄。他重申，現時政府對高才的要求清晰、明確，即高薪人士或世界百強大學畢業生。近日亦有內地網民聲稱已獲批「高才通」申請，擬在簽證有效期內到港產子，孫玉菡被問及有關情況時未有正面回應，僅重申計劃目的是填補和豐富本港的人才庫，尤其是高學歷、高技術人口群組。

香港是一個自由、繁榮、 包容和開放的城市 賀建奎