涉太空油求助個案激增 17歲青年吸用後失知覺險遭車撞

近期青少年吸食「太空油」的個案有上升趨勢。香港青年協會(青協)表示，過去3個月內已處理65宗與太空油問題相關的個案，年齡介乎12歲至33歲，形容情況令人憂慮。其中一名17歲的青年，認為含有太空油的電子煙見效快且成癮性較低，結果不停吸食追求快感；更曾因過量吸食而失去知覺，最終險遭車撞。青協建議要讓青年清楚了解太空油的害處，並進行預防教育。

17歲的阿賢(化名)在校園被同學邀請吸食含有「太空油」的電子煙。他表示，最初認為這種電子煙見效快且成癮性較低，其「快來快去」的特性讓他沉迷。惟太空油的效用僅維持很短時間，結果他不停吸食以追求短暫的毒品快感。他憶述，曾因過量吸食而失去知覺，有一次跌出馬路，差點被車撞倒。他聲稱班上也有其他同學吸食太空油的習慣，由於外觀不易識破，學生更易於攜帶和使用，使得太空油在校園變得普及。

現年31歲的阿東(化名)則在一次私人聚會中首次接觸太空油。他憶述，當時朋友遞上一支太空油電子煙，他誤以為是普通電子煙而吸食，隨後出現頭暈、行為失控等症狀持續約10分鐘。阿東透露，太空油在他的朋友圈中很普遍，不少比他年輕的青少年也受到誘惑而嘗試，甚至在網上搜尋相關資訊。第一次誤食的經驗讓他深刻了解太空油的禍害，尤其是聽聞現時太空油可能混雜K仔或可卡因等危險毒品後，更覺得危險性甚高，並不鼓勵青少年吸食。

青協「青年違法防治中心」督導主任梁兆騏表示，毒販美化「太空油」安全無害，青年輕視其風險及危機；加上「跟潮流」的心態，導致近期吸食太空油的轉介個案大幅度增加。他建議，從多方面加強青年充分了解太空油對健康和安全的潛在威脅，特別是拆解相關的誤導資訊，並針對社交平台流傳的毒品迷思進行預防教育。同時，應加強青年拒絕太空油誘惑的能力，提升警覺性。

另外，警方日前打擊一個網上購物騙案及洗黑錢的犯罪集團時，在兩名男女黃大仙區的住所，搜出總值約5.1萬元的毒品，包括冰毒、大麻花和太空油電子煙彈。