涉威迫利誘保險公司聘其媳婦 被廉署控告 保監局前執董及媳婦今提堂

保險業監管局前執行董事許美瑩及媳婦陳芷慧，涉嫌要保險公司「保誠」以陳芷慧當時高三成年薪、即逾130萬元聘請陳，否則許美瑩動用保監局的規管權力，要求保誠檢視其運作，保誠因而要花費數以百萬元計處理。二人涉嫌串謀公職人員行為失當，被廉署落案控告，暫獲准保釋，今日在東區裁判法院應訊。
61歲被告許美瑩，案發時是保監局執行董事(長期業務)兼董事局成員，負責規管及監督在香港執行長期業務的保險公司，包括保誠有限公司及保誠保險有限公司。另一名被告陳芷慧(32歲)從事數碼科技顧問工作，為許美瑩的媳婦。
許美瑩及陳芷慧涉嫌於2022年9月至2023年3月期間，利用許美瑩的公職，意圖脅迫或誘使保誠以更高的薪酬待遇聘用陳芷慧。保監局接獲保誠的事件報告後，將個案轉介廉署。
許美瑩涉向保誠高層發媳婦履歷表助求職
廉署調查發現，許美瑩涉嫌向保誠一名高層人員發送陳芷慧的履歷表求職；其後在陳芷慧與保誠商討薪酬待遇期間，許又涉嫌向保誠高層批評保誠未能以市場薪酬聘請合適人才，並指若保誠不妥善處理此問題，她會動用保監局的規管權力，要求保誠檢視其運作，這可以令保誠花費數以百萬元計。
陳芷慧涉曾稱可提供保監局內部消息
廉署調查又發現，陳芷慧要求保誠給予她一個較她當時年薪(約96萬元)高出30%以上的待遇至逾130萬元。在與保誠商討薪酬待遇期間，陳芷慧又涉嫌向保誠員工表示，她可為保誠與保監局維持良好關係，及提供保監局的內部消息。保誠考慮到有關聘用可能存在利益衝突，主動終止聘用程序。
廉署表示，保監局及相關保險公司在廉署調查案件期間提供全面協助；廉署又指，公職人員獲賦予的權力應為公眾利益而行使，責任重大，提醒公職人員必須恪守高度誠信，並誠實無私地履行公職，不可利用職權為自己或其親友謀取利益。