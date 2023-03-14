涉寶林邨藏屍案51歲男子 認綁架刑恐現任女友等候判刑

51歲癮君子4年前醉酒下為與前女友復合，在慈雲山持刀強行用武綁架，個多月後在將軍澳寶林邨住所內將34歲時任女友毒打致死，藏屍床底後，為見12歲兒子最後一面，多次向前女友發死亡恐嚇。癮君子早前被裁定謀殺罪成，依例判處終身監禁，今早再於荃灣法院承認綁架、刑恐、襲擊致造成身體傷害等6罪，押後至4月12日下午判刑。 被告羅偉文承認於2019年1月28日，在慈雲山慈樂邨樂誠樓地下外襲擊羅慧詩，因而對其造成身體傷害；無合理權限或辯解管有一把刀；在違反羅慧詩的意願下，將其非法以武力帶走；同日在沙田坳邨偷竊屬於羅價值3000港元的手提電話。被告再承認於在同年3月9日至11日、15至17日，威脅羅慧詩會使其人身遭受損害，意圖使其受驚。

被告與事主育有一名兒子 案情指，現年51歲被告羅偉文2006年結識事主羅慧詩並交往，翌年誕下兒子，同住沙田坳邨一單位。2018年2人關係轉差，事主攜子搬到親戚家中。2019年1月28日早上6時許事主回家途中，被告突然在慈樂邨後巷出現，箍頸扯頭髮，掌摑事主又拳打腳踢，其後拿出長10厘米軍刀連刀套，事主馬上推開被告逃逸，軍刀掉落地上。事主跑到樂誠樓保安亭求救，被告隨即追上箍頸拉事主出保安亭，然後扯上的士，前往沙田坳邨舊居，期間捂著事主嘴巴阻止其呼救。 到達沙田坳邨時，事主捉住閘口欄杆，被告旋即再次拳打腳踢使其鬆手，拖入和田樓，事主期間不斷呼救，保安見狀向控制室報告事件。事主在40樓走廊被拖行時，嘗以Samsung 手提電話報警不果，遭被告搶去，事主繼續呼救又按鄰居門鐘，鄰居出門從後以雙手箍住被告，事主伺機掙脫跑入鄰居單位報警處理，被告於警方到達前逃離現場。

涉寶林邨藏屍案男子認綁架刑恐現任女友等6罪 4月中判刑。（資料圖片）