涉寶林邨藏屍案51歲男子 認綁架刑恐現任女友等候判刑

51歲癮君子4年前醉酒下為與前女友復合，在慈雲山持刀強行用武綁架，個多月後在將軍澳寶林邨住所內將34歲時任女友毒打致死，藏屍床底後，為見12歲兒子最後一面，多次向前女友發死亡恐嚇。癮君子早前被裁定謀殺罪成，依例判處終身監禁，今早再於荃灣法院承認綁架、刑恐、襲擊致造成身體傷害等6罪，押後至4月12日下午判刑。
被告羅偉文承認於2019年1月28日，在慈雲山慈樂邨樂誠樓地下外襲擊羅慧詩，因而對其造成身體傷害；無合理權限或辯解管有一把刀；在違反羅慧詩的意願下，將其非法以武力帶走；同日在沙田坳邨偷竊屬於羅價值3000港元的手提電話。被告再承認於在同年3月9日至11日、15至17日，威脅羅慧詩會使其人身遭受損害，意圖使其受驚。
被告與事主育有一名兒子
案情指，現年51歲被告羅偉文2006年結識事主羅慧詩並交往，翌年誕下兒子，同住沙田坳邨一單位。2018年2人關係轉差，事主攜子搬到親戚家中。2019年1月28日早上6時許事主回家途中，被告突然在慈樂邨後巷出現，箍頸扯頭髮，掌摑事主又拳打腳踢，其後拿出長10厘米軍刀連刀套，事主馬上推開被告逃逸，軍刀掉落地上。事主跑到樂誠樓保安亭求救，被告隨即追上箍頸拉事主出保安亭，然後扯上的士，前往沙田坳邨舊居，期間捂著事主嘴巴阻止其呼救。
到達沙田坳邨時，事主捉住閘口欄杆，被告旋即再次拳打腳踢使其鬆手，拖入和田樓，事主期間不斷呼救，保安見狀向控制室報告事件。事主在40樓走廊被拖行時，嘗以Samsung 手提電話報警不果，遭被告搶去，事主繼續呼救又按鄰居門鐘，鄰居出門從後以雙手箍住被告，事主伺機掙脫跑入鄰居單位報警處理，被告於警方到達前逃離現場。
被告多次向事主及死亡恐嚇
被告同年3月9日深夜起向事主發訊未獲回覆，遂指「你唔使覆，我再見到你一定打死你」、「我一定攞通水淋你毀容為止，到時我就睇你條仔仲要唔要你，我一定搞到你生不如死」。3月15日被告再發訊指「我想同你講而家就算你想傾，話畀多次機會唔告我，我會開心但已經太遲，我又係啲脾氣出事，大鑊過你嗰單好多，我得返一條死路行我同你講而家開始唔想見到你哋任何一個，因為我冇時間再同你玩，我見到邊個斬邊個呀，你都係，一撞到你即死！你一定要陪我死」。兩日後被告再發訊「係你唔畀我見個仔，咁你一定要付出好大嘅代價，我一定要斬死你」。被告3月19日被捕，警誡下稱醉酒下犯案綁架事主，在的士上曾承諾不會打死事主，想拖事主到舊居討論復合，另因曾遭事主後父派人施襲故帶刀旁身。