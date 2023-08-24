涉巴士自瀆後破窗逃 23歲積犯判囚4個月兼賠償近7000元

一名23歲無業本地男子，涉嫌在九巴下層於一名女乘客旁邊露械自瀆，被發現後連忙跑到上層並打破車窗跳車逃走。他之後被落案起訴刑事損壞及作出有違公德行為罪。被告早前於九龍城裁判法院承認該兩項控罪，今（24日）被裁判官葉啟亮判處監禁4個月，並須賠償巴士公司6,850港元。葉官指本案控罪嚴重，報告亦指被告沒有深切反省且重犯機會高，須保護公眾而判處阻嚇性判刑。

控罪指，23歲被告陳子傑，報稱無業，涉於今年5月17日，在油麻地彌敦道與登打士街交界九巴63X線(屯門往佐敦方向)巴士上，作出猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德的行為，在女子X面前展露生殖器並進行手淫；另在無合法辯解下，損壞巴士上層車廂的2塊玻璃。