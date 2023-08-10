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2023-08-10 13:40:26

涉巴士自瀆後破窗逃　23歲積犯認罪還押候判

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一名23歲無業本地男子，承認在巴士自瀆後破窗逃走，還押至本月24日判刑。(資料圖片)

一名23歲無業本地男子，承認在巴士自瀆後破窗逃走，還押至本月24日判刑。(資料圖片)

一名23歲無業本地男子，涉嫌在九巴下層於一名女乘客旁邊露械自瀆，被發現後連忙跑到上層並打破車窗跳車逃走。案件今(10)在九龍城裁判法院聆訊，男子承認各一項刑事損壞及在公眾地方的猥褻性行為罪，還押至824日判刑。控方指被告在警誡下承認，因一時性衝動而「打飛機」，害怕被拘捕才打爆玻璃逃走，又指被告曾有7次刑事定罪紀錄，當中4次與猥褻侵犯相關罪行，2次與本案「在公眾地方的猥褻性行為」控罪類同，過往亦曾被判監。

求情稱與妻辦離婚   曾尋求援助解決性衝動

控罪指，23被告陳子傑，報稱無業，涉於今年517日，在油麻地彌敦道與登打士街交界九巴63X(屯門往佐敦方向)巴士上，作出猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德的行為，在女子X面前展露生殖器並進行手淫；另在無合法辯解下，損壞巴士上層車廂的2塊玻璃。

辯方求情指，被告正與妻子辦離婚手續，照顧19個月大的兒子，生活上需要依賴綜援被告明白自身紀錄不良，一直希望解決性衝動問題，曾參加計劃獲社工輔導，但計劃在2020年終止，被告失去援助，希望法庭考慮已還押2個月，並想獲社工協助改善情况，從而判處感化令。

不過裁判官指，被告過去有2次與本案控罪相關的罪行，理應判處監禁，惟考慮被告年紀、過往有尋求援助等因素，決定將被告還押至824日判刑，期間待索取被告感化及心理報告。

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