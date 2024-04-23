涉性侵未成年親女 獸父判囚15年 官︰令人髮指行為如禽獸

一名藥房銷售員多次性侵親女，受害女童首次被性侵時年僅8歲，一度離家居住，後因外婆稱家中無人照顧她，而被迫搬回家與被告同住後再被性侵。受害女童向老師傾訴後始揭發事件，涉案獸父早前否認強姦等6項控罪，經審訊後被陪審團一致裁定全部罪成，昨在高院被判入獄15年。法官斥被告喪盡天良，行為如禽獸，對女兒影響深遠。

被告代號C.S.L.(36歲)，報稱藥房銷售員，被控2項強姦罪、2項向16歲以下兒童作出猥褻行為及2項非禮罪。控罪日期介乎2016至2021年3月間，涉及同一女童X(案發時約8至13歲)。控方開案陳詞透露，X於2008年出生，出生後不久隨外婆居住，到2016年搬到涉案九龍灣一單位，與被告同住。首兩次侵犯事件於2016年發生，當時X年約8歲，就讀小三。X曾於2019年搬回外婆家，翌年外婆稱家中無人照顧她，X再次搬到被告家。餘下4次事件，均在2021年發生，X當時為13歲。