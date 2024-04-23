涉性侵未成年親女 獸父判囚15年 官︰令人髮指行為如禽獸

一名藥房銷售員多次性侵親女，受害女童首次被性侵時年僅8歲，一度離家居住，後因外婆稱家中無人照顧她，而被迫搬回家與被告同住後再被性侵。受害女童向老師傾訴後始揭發事件，涉案獸父早前否認強姦等6項控罪，經審訊後被陪審團一致裁定全部罪成，昨在高院被判入獄15年。法官斥被告喪盡天良，行為如禽獸，對女兒影響深遠。
被告代號C.S.L.(36歲)，報稱藥房銷售員，被控2項強姦罪、2項向16歲以下兒童作出猥褻行為及2項非禮罪。控罪日期介乎2016至2021年3月間，涉及同一女童X(案發時約8至13歲)。控方開案陳詞透露，X於2008年出生，出生後不久隨外婆居住，到2016年搬到涉案九龍灣一單位，與被告同住。首兩次侵犯事件於2016年發生，當時X年約8歲，就讀小三。X曾於2019年搬回外婆家，翌年外婆稱家中無人照顧她，X再次搬到被告家。餘下4次事件，均在2021年發生，X當時為13歲。
報告︰女童害怕因出庭指證遭報復
暫委法官郭啟安引述創傷報告指，X在事後出現顯著創傷壓力症候群症狀，自我形像和自信心低落，自認為不配被愛和珍惜；X對要出庭作供感到無比焦慮，出庭前一星期無法上課，更一度出現自殺念頭。X更直言不會原諒被告，亦害怕因出庭指證他遭報復。
法官指，被告作為X的父親，應愛護自己的親生女兒，有責任向對方提供安全的成長環境，但未有履行天職和責任；又指被告性侵親生女兒，「根本喪盡天良、有違人性」，其禽獸行為為女兒帶來深遠陰影；形容本案是「令人髮指的行為」，濫用女兒信任，摧毀女兒的童年甚至是一生。被告不認罪，令X須出庭指證其父親並接受盤問，無疑是在「傷口上加鹽」，同時考慮到被告案發時未採取任何安全措施，有機會使當時已13歲的X懷孕等，判監禁15年。