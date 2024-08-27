涉挪用學生會130萬元 兩浸大學生一竹館職員被捕

浸會大學學生會再有成員涉挪用公款，警方以涉嫌串謀行騙拘捕兩男一女，包括兩名臨時行政委員會成員，及其中一名被捕人士的27歲同居男友。

浸大學生根據會章於去年10月委任臨時行政委員會，共4名委員。消息指，被捕人包括學生會臨時行政委員會主席、財務負責人，餘下一人為27歲男子屬執委會主席的同居男友。據指，他有黑社會背景，報稱是麻雀館職員，疑為案中的主使人。消息指，報案人本月6日從委員會的報告中，發現有可疑的高額開支，其後有人承認被指使下，曾向學生基金會提交假發票，由去年12月底至今年7月下旬騙取逾130萬元。