涉挪用學生會130萬元 兩浸大學生一竹館職員被捕

浸會大學學生會再有成員涉挪用公款，警方以涉嫌串謀行騙拘捕兩男一女，包括兩名臨時行政委員會成員，及其中一名被捕人士的27歲同居男友。
浸大學生根據會章於去年10月委任臨時行政委員會，共4名委員。消息指，被捕人包括學生會臨時行政委員會主席、財務負責人，餘下一人為27歲男子屬執委會主席的同居男友。據指，他有黑社會背景，報稱是麻雀館職員，疑為案中的主使人。消息指，報案人本月6日從委員會的報告中，發現有可疑的高額開支，其後有人承認被指使下，曾向學生基金會提交假發票，由去年12月底至今年7月下旬騙取逾130萬元。
浸大表示，知悉浸大學生會早前就事件向警方求助。事件已進入執法程序，校方不宜評論。浸大又說，如有需要，校方會盡力配合執法部門的調查工作，並會向相關學生提供輔導。
警方表示，上周一(19日)接獲九龍城窩打老道一院校學生組織的代表報案，指有人挪用學生會所屬的3個銀行戶口約130萬元作私人用途。案件交由西九龍總區重案組跟進。警員經調查後，8月22至23日共拘捕兩名本地男子及一名本地女子，年齡介乎20至27歲，涉嫌「串謀行騙」。所有被捕人已獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。
浸大學生會前臨時行政委員會一名財務委員涉嫌挪用學生會公款逾80萬元，最終判囚25個月。