涉掩護式投標 騙政府1300萬 競委會入稟控4公司3人

黃錦鴻(左一)稱，在篩選近1.4萬份申請後，發現189份標書有不尋常投標跡象。(蘇文傑攝)

案發於2020年5月至2021年9月期間，被競委會入稟起訴的3名負責人和4間公司，分別是經營逸盈行的歐陽潔儀、逸盈行和大碼頭企業有限公司及貴族護老院有限公司(BP/Noble)的代表樊承志，以及KWEK Studio Limited董事兼股東鄧威俊；4間公司業務實體則分別是Multisoft Limited及其母公司戴科集團控股有限公司、BP/Noble、KWEK及逸盈。

競爭事務委員會起訴4間公司和3名負責人，涉嫌在疫情期間的政府資助計劃投標時，以掩護式投標等行為合謀定價，騙取約1,300萬元資助金，是首宗涉及濫用政府資助計劃的競爭法案件。其中一間遭起訴的公司，事後已向競委會同意承認法律責任。

生產力促進局向競委會轉介投訴

創新科技署2020年推出遙距營商計劃(D-Biz)，透過「防疫抗疫基金」撥款，支援本地企業企業在疫情期間，以資訊科技方案繼續營運和提供服務。計劃申請人要索取兩間服務供應商報價，價低者得。同年6月，擔任計劃秘書處的生產力促進局向競委會轉介有關D-Biz的投訴。

這宗構成合謀定價的案件，涉及189份D-Biz標書、獲批政府資助額高達約1,300萬元。案情指，有公司在投標過程涉嫌提交掩護式標書，即某些投標者同意出價高於預設中標者，或提出吸引力稍遜、招標者不會接受的條件。該等公司在案中懷疑既可「湊數」滿足提交兩份標書要求，亦因標書價錢明顯較高，使另外的公司成功中標。

189份標書有不尋常投標跡象

競委會調查組主管黃錦鴻稱，篩選近1.4萬份申請後發現涉案公司提交的189份標書有不尋常投標跡象，相信有關行為構成合謀定價、編配顧客、圍標及分享影響競爭的敏感資料，屬嚴重反競爭行為，違反《競爭條例》的「第一行為守則」。

競委會已向審裁處申請，要求施加罰款、收取競委會的調查費用及訟費，以及取消鄧威俊的董事資格等。競委會又指，BP/Noble已同意承認法律責任，並已與競委會訂立合作協議。調查期間，競委會又發現3人涉嫌干犯偽造文書等刑事罪行，已轉交警方作刑事調查。