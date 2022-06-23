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2022-06-23 15:07:05

涉收同袍貸款共47萬 警長遭廉署加控3罪

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廉署早前起訴一名警署警長涉收同袍逾42萬元貸款，今再加控他3項罪名。(資料圖片)

廉署早前起訴一名警署警長涉收同袍逾42萬元貸款，今再加控他3項罪名。(資料圖片)

一名警署警長早前未經許可向4名同袍索取及接受貸款逾42萬元，早前遭廉政公署落案起訴，該名被告今日在沙田裁判法院應訊，再被廉署加控3項罪名，涉未經許可索取及接受貸款約5萬元。署理主任裁判官張志偉將案件押後至823日，以待轉介區域法院答辯，被告准以現金保釋。

廉署新增控罪指，被告黃志明52歲，涉嫌於20213月至4月期間，未得行政長官一般或特別許可，向葵涌分區一名前下屬警員索取兩筆共約3萬元的貸款，以及從對方接受一筆2萬元的貸款。廉署指，獲律政司進一步法律意見後，決定加控被告3項罪名，即兩項訂明人員索取利益及一項訂明人員接受利益，違反《防止賄賂條例》第3條。

被告早前被控13項其他罪名

被告早前被控13項其他罪名，包括8項訂明人員接受利益、2項訂明人員索取利益及1項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，違反《防止賄賂條例》第3條及第9(3)條；1項欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A條；以及1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為，違反普通法。

案情指，被告202012月初被派駐到田心分區警署一個巡邏小隊，之前則駐守葵涌分區一個巡邏小隊，該13項罪行涉嫌於201812月至20216月期間發生。他涉嫌向葵涌分區4名同袍索取兩筆共9萬元的貸款及接受8筆共逾33.5萬元的貸款，該等同袍為包括上述警員在內的3名前下屬警員，及1名前上司督察。另外，被告亦涉嫌干犯妨礙司法公正罪等。

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