涉收商人逾114萬財物 38歲總督察及妻被控明提堂

38歲警務處總督察被告何兆東及其36歲報稱家庭主婦妻子何姸頴，涉嫌收受一名商人提供總值超過114萬元現金和禮物，在履行職務時優待對方，並涉嫌公職人員行為失當，於履行公職期間，多次向該商人洩露警方內部資料。當中何兆東涉2項公職人員接受利益罪及3項公職人員行為失當；其妻被控一項協助、教唆、慫使或促致公職人員接受利益罪，被廉署落案起訴，暫准予保釋，周五(6日)在東區裁判法院提堂，以待轉介區域法院文件。

警方指，涉案警務人員已被停職。由於案件已進入司法程序，警隊不作評論；強調警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。