涉收商人逾114萬財物 38歲總督察及妻被控明提堂

38歲警務處總督察被告何兆東及其36歲報稱家庭主婦妻子何姸頴，涉嫌收受一名商人提供總值超過114萬元現金和禮物，在履行職務時優待對方，並涉嫌公職人員行為失當，於履行公職期間，多次向該商人洩露警方內部資料。當中何兆東涉2項公職人員接受利益罪及3項公職人員行為失當；其妻被控一項協助、教唆、慫使或促致公職人員接受利益罪，被廉署落案起訴，暫准予保釋，周五(6日)在東區裁判法院提堂，以待轉介區域法院文件。
警方指，涉案警務人員已被停職。由於案件已進入司法程序，警隊不作評論；強調警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。
廉署指，案發時，何兆東在警隊任總督察，駐守灣仔警區，負責監督該區反三合會小組及重案組的刑事調查。何兆東因處理較早前的一宗詐騙案而認識了一名商人，而該商人當時亦涉及另一宗襲擊案。
其中兩項控罪指，於2021年8月至2023年1月期間，何兆東從該商人接受利益，包括兩筆各50萬元的現金，以及價值超過14萬元的禮物和其他饋贈，作為他在履行職務時，於上述兩宗涉及該商人的刑事案件調查中，優待該商人的誘因或報酬。另一項控罪則指何姸頴協助何兆東接受上述利益中價值超過13萬元的禮物而優待該名商人。
餘下3項公職人員行為失當罪指，何兆東涉嫌於2021年9月至2022年10月期間，在履行公職期間或利用其公職身份的情況下，向該商人洩露警方內部資料，包括疑犯及涉案人士資料；以及在警方調查的個案中優待該名商人或他的朋友。