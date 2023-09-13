涉收賄帶未經授權物品入收押所　二級懲教助理認貪污候判

廉政公署早前落案起訴一名懲教署二級懲教助理涉嫌收賄共逾1萬元，將多項未經授權物品引進荔枝角收押所給一名囚犯。35歲被告金永勤今日(13日)在西九龍裁判法院，承認3項公職人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(2)(a)條。署理主任裁判官香淑嫻將案件押後至9月28日判刑，以待索取金永勤的背景報告。金永勤還押懲教署看管。

懲教署二級懲教助理金永勤於案發時駐守荔枝角收押所，負責看守職責，囚犯吳天文還押於該院所。懲教署人員及囚犯均須遵守《監獄條例》及《監獄規則》。有關條例及規則禁止懲教署人員傳遞未經授權物品予囚犯，並禁止懲教署人員無適當權限與囚犯或其親友通訊。案情透露，金永勤於2022年5月至8月期間，從吳天文及其胞妹吳樂澝接受3筆賄款共10,100元，以將未經授權的物品引進荔枝⻆收押所給吳天文。