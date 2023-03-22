涉教唆提前領取強積金再抽佣　警拘12人涉嫌使用虛假文書

中區警區早前接獲一強積金受託公司報案，指在2021年1月至2022年4月期間，收到34個以完全喪失行為能力為由提早提取強積金的申請，懷疑有人涉嫌作出虛假聲明及教唆他人作出虛假聲明。中區警區重案組人員經深入調查，3月20日至21日進行代號「常影」(COMMONSHADE)的反強積金詐騙行動，在全港多區拘捕11名本地男子及1名本地女子，年齡介乎34歲至60歲，涉嫌「使用虛假文書」。所有被捕人現正被扣留調查。

抽取一至一成半強積金作手續費

調查顯示，其中一名58歲姓李的被捕男子涉嫌為相關犯罪集團的成員，他涉嫌教唆強積金申請人作出虛假聲明，當申請人成功提前領取強積金後，集團會從該筆款項中抽取供款人一至一成半強積金作手續費。行動中，人員檢獲2部電腦、大量強積金文件及約47萬元現金等。警方調查行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。