涉教唆父母跳樓自殺 43歲獨子認罪囚5年半

一對老夫婦去年2月因43歲獨子造成財務問題，決定計劃一家三口一同跳樓自殺。惟夫婦二人率先跳樓身亡後，兒子卻提不起勇氣跳樓，遂放棄自殺念頭。兒子早前表示承認兩項協助、教唆、慫使或促致他人自殺罪，今(27日)於高等法院判處5年半刑期。

陳官：無為父母離世傷感令人心寒

法官陳仲衡表明，被告一直知道父母自殺決定且陪伴左右，但卻從無出手阻止，而且在被告親自撰寫的求情信中，其除表明希望輕判外，卻沒有提及對失去父母的哀痛及悲傷。陳官直指對此感到心寒，但表明不會以此視作加刑因素。

案情指，於廣州出生，案發時任職公司司機的被告劉嘉維，與父親劉紹斌(73歲)和母親許趣芳(66歲)同住，被告近9年來沉迷賭博及揮霍無度，欠債約50萬元。被告曾向前僱主借貸180萬元，父母亦出售自住物業幫助兒子還債。

被告提不起勇氣跳樓終放棄自殺

惟去年1月，被告收到收債人電話及訊息追債，其遂於去年2月8日，向父母透露其財政困難，並提到自己有自殺念頭。由於劉父患有心臟病及前列腺毛病，劉母則患膝蓋疾病，他們擔心日後需承受疾病痛楚，劉母便建議一家三口同生同死，全家一起自殺。

至同年2月10日凌晨1時許，3人上天台，並聯絡親友告知他們將會自殺。被告協助父母站到天台邊緣，劉母率先跳樓，劉父則在跳樓前向被告表示，「我哋兩個跳落去就得架啦，你應該留喺人世，壓力輕咗，你應該好好活下去。」被告隨即提不起勇氣跳樓，放棄自殺念頭。