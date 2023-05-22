涉於「限酒令」時開放酒吧營業　兩被告上訴成功由監禁9周減為2周及3周

尖沙嘴兩名酒吧負責人在「限酒令」生效時繼續開放酒吧營業，三年前被裁定「沒有遵從食物及衞生局局長發出的指示」罪成，各判囚九星期。兩人不服定罪及判刑提出上訴，高等法院法官張慧玲考慮證據後，亦裁定涉案場所屬酒吧，而非餐廳或飯店，故駁回其定罪上訴，但認為雖然兩人明知酒吧繼續營業是違法，判囚九星期也的確明顯過重，遂批准兩人的判刑上訴，改判兩人分別監禁兩星期及三星期。

控罪指，兩名被告酒吧男董事林鉑泓（44歲）及酒吧女經理吳騰（52歲），被控於2020年4月10日，在香港九龍尖沙咀金馬倫道42號至44號華懋金馬倫中心3樓「Virgo」酒吧内作為上址餐飲業務負責人，無合理辯解而沒有遵從食物及衞生局局長的指示，即主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類供人就地享用的處所，該處所必須關閉。

官：兩人知悉酒吧繼續營業是違法 但仍以鬼祟手法繼續營業

上訴方指涉案場所同時擁有普通食肆牌照，是一間酒吧及餐廰兩用的場所，亦有供應食物給客人，認為裁判官錯誤引用案例，錯誤以為當日無廚師在場，錯誤裁定涉案場所的用途是「酒吧」。張官認為裁判官考慮案發時的所有周遭環境情況，包括擺設、間隔、燈光、音響、售賣酒類比例、人流等，以及林鉑泓在警誡下以「酒吧」一詞來形容涉案場所，推論出涉案場所是一所主要售賣酒精飲品供客人就地享用的處所，屬合情合理。

上訴方另認為，雖然吳騰曾於警誡下供稱「啲暴徒又搞事，生意已經好差，業主又唔肯減租，依家又加埋疫情」，「生意難做，無糧出，手停口停，所以先博一博」，但其實吳騰不肯定繼續營業是否犯法，不是明知故犯，而且案件的嚴重程度不至於令初‍犯的兩人被判監禁，希‍望法庭改判非監禁式刑罰。張官指吳騰懷著「博一搏」的態度繼續開放酒吧營業，林鉑泓又以「半拉閘」、「做熟客」的鬼祟手法繼續營業，顯示兩人知悉酒吧繼續營業是違法，而案發時是新冠疫情出現持續爆發的初期，經考慮後認為判囚九星期的確明顯過重，裁定兩人判刑上訴得直，改判董事林鉑泓監禁三個星期，經理吳騰監禁兩個星期。