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2024-02-24 13:18:53

涉旺角銅鑼灣向多名女性臀部潑不明液體　56歲男被捕液體待化驗

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警方拘捕一名56歲男子，涉嫌在旺角鬧市向多名女子的背部和臀部潑不明液體。

警方拘捕一名56歲男子，涉嫌在旺角鬧市向多名女子的背部和臀部潑不明液體。

警方今(24日)表示，拘捕一名56歲中國籍本地男子，涉嫌破壞公眾體統，在街上用不明液體潑向多名女性的背部和臀部，該名被捕男子報稱是一名地盤工人，現正被扣查，案件交由旺角警區重案組跟進。

疑犯犯案時用作盛載不明液體的保溫壺。 左起旺角警區重案組第一隊高級督察余曉姸及情報組高級督察梁倩怡。

受害女子稱液體無味淺色微暖

警方旺角警區情報組高級督察梁倩表示，旺角警區在上月20日至周日(18日)期間，共接獲9名年齡16歲至32歲的女子報案，指在旺角西洋菜南街及旺角港鐵站一帶行街時，被人從後向她們的上背或臀部淋潑不明液體，有部分受害人更聲稱自己在同一日的1小時內，被兩度潑上不明液體，但當她們發現衣物沾濕時，疑犯已逃去無蹤。

警方引述受害人指，涉事的不明液體沒有氣味、呈淺色及微暖，警方已檢取受害人的事發時穿著的衣物，有待化驗確認液體的成份。警方經調查及翻查閉路電視片段後，鎖定疑犯身份，昨日(23日)傍晚展開拘捕行動，又指被捕男子涉嫌與13宗同類案件有關。

警籲曾有類似遭遇人士舉報

旺角警區重案組第一隊高級督察余曉交代拘捕疑犯詳情，指昨晚發現疑犯正在銅鑼灣記利佐治街，將一個保溫壺內的不明液體倒在手心，然後快步走向一名17歲少女的後方，再將不明液體潑向少女的臀部，遂當場將他拘捕，並檢走該保溫壺。

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警方強調，破壞公眾體統罪是十分嚴重的罪行，一經定罪，最高可判監7年，呼籲市民切勿有樣學樣，又指留意到有人在社交平台表示曾有類似遭遇，呼籲若遇到或目擊同類事件，應立即與旺角警區聯絡。

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