涉旺角銅鑼灣向10女臀部潑不明液體　56歲男被捕液體待化驗

警方拘捕一名56歲男子，涉嫌在旺角鬧市向多名女子的背部和臀部潑不明液體。

警方今(24日)表示，拘捕一名56歲中國籍本地男子，涉嫌破壞公眾體統，在街上用不明液體潑向多名女性的背部和臀部，該名被捕男子報稱是一名地盤工人，現正被扣查，案件交由旺角警區重案組跟進。

警方旺角警區情報組高級督察梁倩怡表示，旺角警區在上月20日至周日(18日)期間，共接獲9名年齡16歲至32歲的女子報案，指在旺角西洋菜南街及旺角港鐵站一帶行街時，被人從後向她們的上背或臀部淋潑不明液體，有部分受害人更聲稱自己在同一日的1小時內，被兩度潑上不明液體，但當她們發現衣物沾濕時，疑犯已逃去無蹤。

警方引述受害人指，涉事的不明液體沒有氣味、呈淺色及微暖，警方已檢取受害人的事發時穿著的衣物，有待化驗確認液體的成份。警方經調查及翻查閉路電視片段後，鎖定疑犯身份，昨日(23日)傍晚展開拘捕行動。

警籲曾有類似遭遇人士舉報

旺角警區重案組第一隊高級督察余曉姸交代拘捕疑犯詳情，指昨晚發現疑犯正在銅鑼灣記利佐治街，將一個保溫壺內的不明液體倒在手心，然後快步走向一名17歲少女的後方，再將不明液體潑向少女的臀部，遂當場將他拘捕，並檢走該保溫壺。