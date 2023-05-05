涉校內產女 布塞口阻哭聲棄屍垃圾桶 中六女生認殺嬰罪候判

一名中六女生在2020年上體育課突感到肚痛，在校內廁格誕下女嬰，為阻止女嬰哭聲被人發現，將布塞入女嬰口中，並將她放入袋內，再扔在校外路邊垃圾桶旁，翌日途人發現女嬰遺體揭發案件。原被控謀殺的女生昨(4日)在高等法院，承認交替的殺嬰罪，獲控方接納。高等法院法官李素蘭形容案件是一場悲劇，同意被告當時面對困境，將案件押至本月25日判刑，待索取被告感化報告再判刑。

案件一開審，辯方申請匿名令獲批，女被告以T.Y.M.代表，被告被控於2020年9月27日，在天水圍因故意作為導致不足12個月大的未命名女嬰死亡。

被告被捕後，警誡下稱在懷孕後期才知道有孕。案發當日，被告上體育課突感肚痛，在校內廁格誕下女嬰，憂女嬰哭聲被人發現，遂用體育服及毛巾包裹她和用一塊布塞入其口。其後將女嬰放入藍色袋並置於學生休息室，被告則繼續上堂，於下午1時半將放有女嬰袋放入背囊後離校，期間無聽到任何聲音，之後將該藍色袋放在垃圾桶旁。學校清潔工在洗廁格時見地下和廁盆有血跡，以為只是女生的經血，故沒為意，照常清理。

翌日清晨，有晨運客途經附近，發現該藍色袋，感有異樣，打開發現嬰屍，大驚報警。救護員到場，發現女嬰以毛巾包裹，口部塞着布塊，四肢僵硬，仍連着臍帶，已無生命跡象。警方其後聯絡女嬰生父，對方指二人曾在無用安全套下數次性交，案發時二人已分手，亦不知前女友懷孕。

法醫推斷女嬰出生時還活着，相信窒息致死。辯方精神科醫生診斷指，被告對突如其來分娩過程感害怕，當刻出現創傷後遺症，其精神狀態受干擾。控方精神科醫生不認同被告是患創傷後遺症，但認為被告當時抑鬱及內疚，意外分娩、持續出血及劇痛等，以致精疲力竭及有嚴重精神及身體壓力，屬精神狀態未能完全恢復。