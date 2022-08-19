涉案4機管局員工已停職 30人涉三跑工程貪污被捕

機場三跑工程項目再爆出貪污事件。廉政公署拘捕30人，包括機管局總經理、首席高級經理等4名員工，懷疑他們在協助批出工程及物料供應合約，以及相關行政和財務安排上涉嫌貪污，機管局指他們已被停職。行動中，另有26名受聘於工程承辦商及分判商的職員和其他人士被捕。廉署又在被捕人住所及辦公室，檢獲部分懷疑貪污利益，包括現金、名貴手錶、名酒及金幣等。

年齡介乎27至77歲的27男3女，日前被廉政公署拘捕，包括機管局為三跑工程而以短期合約聘請的總經理、首席高級經理、高級經理和高級工程督察各一名，他們參與管理工程各項合約，包括主要填海及第三條跑道建造工程合約，職責包括協助批出及管理相關建造和物料供應合約，以及安排工程物料供應和費用發放等行政和財務安排。

首席高級經理有數百萬懷疑賄款

廉政公署早前接獲投訴，指有機管局員工在三跑項目，涉嫌利用職權收受利益，廉署同時拘捕26名工程承辦商和分判商的職員及其他人士。廉署搜查涉案人士住所和辦公室後，檢獲現金、名貴手錶、名酒及金幣等部分懷疑貪污利益。

此外，署方發現被捕首席高級經理的銀行戶口，有多筆共數百萬元的懷疑賄款現金存款，部分款項由其家人協助存入。調查亦發現，4名被捕機管局員工涉嫌多次在不同食肆、夜總會及其他娛樂場所，接受有關承辦商及分判商人員款待。被捕人士已陸續獲准保釋候查。

未見涉及工程質素、物料規格問題

香港國際機場第三條跑道已於上月啟用，廉署指未發現涉及工程質素及物料規格等問題，將繼續與機管局緊密聯繫。機管局表示，會繼續配合執法機構就相關行動的要求，但不便評論進行中的執法行動。