涉梯間強姦12歲邊緣智力女童 20歲被告稱「無用刀插你點算強姦」

20歲男學生涉嫌前年10月中在居住大廈內尾隨一名邊緣智力的12歲女學生，拉到後樓梯性交，被控強姦罪及交替的與13歲以下女童非法性交罪。案件今於高等法院續審。

被告方嘉樂被控於2020年10月19日，在香港新界大圍某大廈樓梯，強姦X；交替控罪則為於同日同地與12歲女童X非法性交。

庭上播放女童X錄影會面片段，她憶述當日遭被告帶往後樓梯時，被告稱自己是一名科大二年級生，欲做實驗，就讀科學和生物，問X是否做實驗。X問是甚麼實驗，被告說了一個英文字，之後又說：「大學生見到中學生，就會做呢個實驗。」X便問會否找小學生做此實驗，被告回應不會。

其後被告叫X除下書包口罩，再叫她脫褲。X照辦，被告便脫下自己的褲子，繼而把中指伸入X下體，X表示當時害怕遭強姦，故「唔敢望佢」。X曾問被告是否打算強姦自己，被告回應：「我都無用刀插你，點算強姦。」

被告： 實驗完咗就請食飯

被告隨後再用手指插X下體近15分鐘後，再以陽具「攝入」X陰道5分鐘左右，X感到不適，形容被告插入時「又軟又硬」。被告之後三度重覆用手指及下體插入X下體，途中曾緊抱她不讓其離開，期間X感到下體痛楚，故曾咬被告肩膊及握住他一下，但被告沒有反應。X亦曾問被告如果實驗成功會否「有嘢食」，被告回答指「實驗完咗就請食飯」。被告最後一次用手指及下體插X陰道後，便拿出至紙巾抹淨手指，又讓X拭抺陰部。完事後，被告稱「唔該曬」，X回應指「唔洗啦」，之後便各自離去。她指整個過程感到不安害怕，因擔心被告想親吻、非禮和強姦自己。