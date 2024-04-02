涉欺詐選舉開支等4罪成　「龍心」判囚6個月

當年曾在政論節目《城市論壇》上自稱「第二把交椅」的網紅「龍心」林克霖，涉嫌參與2020年立法會選舉時，將接受面部護理、租用酒店房間作辦公室，以及參加海外選舉聚會列入選舉開支，涉款超過5.8萬元，以企圖欺詐選舉事務處向他支付申索，其後「龍心」被控企圖欺詐和選舉舞弊等6項罪名，早前被裁定其中4項罪名成立。他今日(2日)在東區裁判法院被判囚6個月，申請保釋等候上訴則被裁判官拒絕。

求情稱已 汲取教訓 官斥無反省及悔意 被告林克霖，47歲，報稱無業。他在庭上沒聘請律師，自行抗辯。案情指，「龍心」在2020年9月29日在提交的選舉申報書內，作出明知或理應知道屬虛假或具誤導性達關鍵程度的陳述，即他因接受面部護理、酒店租金和海外行程，分別招致31,200元、7,500元及19,582元的選舉開支，經審訊後，裁判官崔美霞認為不排除海外行程有機會促使他的當選，故裁定涉及此事的2罪罪名不成立，其餘4罪則罪成。