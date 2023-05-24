涉歧視非英語乘客 國泰3空姐被舉報後解僱

國泰航空經歷疫情3年冰封，客運業務開始回暖，卻爆出空中服務員歧視內地乘客風波。有內地乘客前日投訴，聽到有空中服務員背著乘客，訕笑有乘客以英文索要毛氈，卻說了「carpet(地氈)」，又指空服員之間說有乘客「聽不懂人話啦」，憤而向國泰航空投訴。事件引發內地網民大聲撻伐，連官媒《人民日報》(海外版)在社交網站直斥國泰有地域性歧視，業務及專業質素低劣。國泰兩日連發3聲明，解僱涉事3名空姐，強調對嚴重違反公司規章及道德準則「零容忍」。 投訴人指他在香港生活11年，母語是普通話，但英語及粵語流利。他指日前乘坐CX987航班，由成都飛往香港，他坐在機尾附近座位後不久，即不斷聽到空中服務員以英語及粵語抱怨，更聽到有空服員在機尾備餐區閒聊，嘲笑乘客想要毛氈的經歷，並錄下有關對話，內容指有人向空服員索取「carpet」，其實應是「blanket」，有空服員用英語表示，若不用英語說「blanket」，就不會給他毛氈，另有空服員問為何不用普通話點明要「毛毯」。(錄音內容見表)



國泰CEO聲明即炒涉事者 此外，投訴人還形容今次旅程，附近有女乘客不懂填本港入境申報表，於是向空服員查問，卻得到對方「無比不耐煩的回應」。也有一名長者在起飛不久，抱著小孩欲上廁所，空姐先以粵語廣播「安全信號燈還未熄滅，請回到座位」，然後用粵語跟同事說「他們不懂人話啦」。投訴人質疑國泰員工何故對不諳英語、粵語的乘客有這般大惡意，連對乘客基本的尊重也做不到，於是下機前向乘務長說明，並向國泰正式投訴，前日並在內地社交平台「小紅書」公開事件。 國泰前日在微博回應，指會高度重視及嚴肅調查處理；昨再發聲明指事發於周日的CX987航班，有關空服員已暫停飛行任務，並承諾3日內公布調查及處理結果，昨晚再發出由行政總裁林紹波簽署的聲明，指完成調查並解僱3空姐，稱國泰員工必須尊重不同背景及文化的旅客。事件引起內地網民批評之聲不絕，吐槽搭國泰的不快經歷。

