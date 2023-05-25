涉歧視風波李家超不容再現 國泰CEO用普通話再致歉

國泰航空3名空中服務員被指涉嫌歧視非英語乘客遭解僱，特首李家超指對事件感痛心，已要求國泰行政總裁(CEO)林紹波檢討培訓和服務質素。林紹波昨公開以普通話再度就事件致歉，並指已從事件吸取教訓，事情現已告一段落。國泰空中服務員工會發表聲明指，人手不足、工作量大增等因素使員工士氣低落，從而衍生機艙服務投訴，促請國泰從源頭正視問題。

有內地乘客日前在社交網站投訴指，發現有國泰空中服務員背後訕笑航班乘客不諳英語、態度惡劣等，有歧視內地乘客之嫌，3名涉事空中服務員前日已遭解僱。

李家超昨在廣州一個論壇致開幕辭時，主動提到對事件感痛憤、失望，認為不敬言行「傷害了香港和內地同胞感情」，強調不容再發生類似破壞香港形象的嚴重事件，已要求國泰行政總裁林紹波，檢討國泰培訓和服務質素、提升顧客服務文化。

