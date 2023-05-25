涉歧視風波李家超不容再現 國泰CEO用普通話再致歉

國泰航空3名空中服務員被指涉嫌歧視非英語乘客遭解僱，特首李家超指對事件感痛心，已要求國泰行政總裁(CEO)林紹波檢討培訓和服務質素。林紹波昨公開以普通話再度就事件致歉，並指已從事件吸取教訓，事情現已告一段落。國泰空中服務員工會發表聲明指，人手不足、工作量大增等因素使員工士氣低落，從而衍生機艙服務投訴，促請國泰從源頭正視問題。
有內地乘客日前在社交網站投訴指，發現有國泰空中服務員背後訕笑航班乘客不諳英語、態度惡劣等，有歧視內地乘客之嫌，3名涉事空中服務員前日已遭解僱。
李家超昨在廣州一個論壇致開幕辭時，主動提到對事件感痛憤、失望，認為不敬言行「傷害了香港和內地同胞感情」，強調不容再發生類似破壞香港形象的嚴重事件，已要求國泰行政總裁林紹波，檢討國泰培訓和服務質素、提升顧客服務文化。
國泰3日道歉4次
同場的林紹波發言時用普通話再次就事件致歉，是國泰3日內第四次就事件道歉。他會後稱，國泰已從今次事件吸取教訓，希望員工在困難時期團結一致，又指事件已完成調查、事情告一段落，現時應展望將來。
工會：人手不足衍生服務投訴
不過，國泰空中服務員工會昨發表聲明，對3人被解僱表示深切遺憾，又稱前線航空業工作人員面對人手及資源不足、工作量大幅上升和薪酬過低等因素，士氣無比低落，因而衍生有關機艙服務的投訴，惟國泰卻漠視種種問題，促請從源頭正視問題，重建合理工作環境提升士氣。
工會昨亦向會員發電郵指，公司政策表明對不守規乘客採取「零容忍」態度，惟當員工希望獲公司支持和保護之際，遺憾最終卻只得到令人傷感的消息。
立法會昨舉行第十次前廳交流會，多名議員就國泰事件向官員提出意見。工聯會陸頌雄會後說，促請政府盡快立法處理族內歧視，避免有人透過歧視內地旅客作「軟對抗」。民建聯陳勇建議，航空公司可於點對點航班當中，加入具起點或目的地背景的空中服務員，方便與乘客溝通。
平機會：應與種族歧視無關
平機會主席朱敏健昨在電台節目稱，事件應與種族歧視無關，但若服務提供者在沒有憑據下，要求顧客必須用某種語言提出要求，才會提供相關物品，而某類型或背景的乘客難以達到相關條件的話，或構成間接歧視。他並指，平機會要接獲投訴和查證後，才可確認和分辨事實，暫時未有收到相關投