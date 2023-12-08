涉毒品案出獄再犯 地產商兒子囚22個月

老牌地產商榮國企業創辦人鄒耀華之子鄒漢光，早前因販毒罪被判囚16年，出獄後再犯案，被控涉販運毒品冰、可卡因及俗稱K仔氯胺酮。陪審團一致裁定兩販毒罪不成立，兩項交替的藏毒罪則成立，高等法院昨判被告入獄22個月，法官判刑時形容被告的案底差劣，須作出加刑。

被告鄒漢光(65歲)，報稱商人。案情指，被告在2021年4月13日晚上9時，在尖沙咀棉登徑5號被截查時，警方在他身上搜出18包毒品，內含13.64克冰毒、2.47克可卡因及0.22克K仔，私家車天窗水槽位盒內亦有5支內含0.36克冰毒的的1毫升液體(俗稱冰水)。代表律師求情時指，被告已婚，於2019年中在父親的公司工作。被告於2021年因不開心而再吸食毒品冰和可卡因。本案所涉毒品均屬被告自用。