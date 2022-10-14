涉毒打34歲女友藏屍床底 50歲男子稱「死咗人還死咗人 都要清潔㗎」

34歲女癮君子2019年3月中在將軍澳寶林邨寶儉樓住所內，疑被50歲男朋友毒打致死後，藏屍雙層床下，全身有101處傷勢，14條肋骨骨折。男友否認1項謀殺罪，案件今日於高等法院續審。

被告羅偉文被控於或約於2019年3月17日在香港，謀殺劉莉芝。

庭上播放警誡會面，被告在錄影會面中表示，他與死者是朋友關係，「唔知算唔算男女朋友，佢好多男朋友㗎」。案發前一個月他搬往死者的單位同居，大部分時間只有二人居住，案發前幾天死者「食完粉（可卡因）就發癲」，又稱要報案拘捕他，因為他原是通緝犯；以及將全屋的物件扔出走廊，嚷著要燒床單。被告續指，他曾叫死者「唔好喺度發癲，入返房先啦」。

被告指死者哭鬧不止，遂以毛巾綁著她的手，但死者日內反反覆覆不時大呼小叫，每次她叫嚷時都會踢她或毆她幾下，待某天他睡醒便發現死者已死亡。被告稱事後「個心好亂」、不敢報警，於是將屍體放入床下，以被子墊在儲物櫃櫃底，並拖地清潔，因為死者朋友曾在屋內留宿，而對方患有皮膚病，又稱「死咗人還死咗人，都要清潔㗎。」

警員稱看到屍體沒衣物的地方均有瘀傷

現時駐守有組織罪案及三合會調查科的警員何龍供稱，2019年3月20日凌晨，他收到指示負責搜查將軍澳寶林邨，並透過大廈管理處資料得知死者居住的單位，當時單位閘門已鎖上，無人應門。隨後警方以鎖匙入內，但單位無人，他搜查後在房間床板下的儲物櫃發現屍首。何形容，屍體是趴在儲物櫃中，面部向下背部朝天，其頸部有一件衣物纏繞著，身上穿著兩條褲。他看到屍體沒有被衣物遮蓋的地方包括背和手腳有瘀傷，待法醫到場後才協助搬動屍體，另在單位內搜出死者身分證等物品，惟找不出有危險藥物。