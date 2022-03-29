涉洗黑錢｜4人墮搵快錢騙局 被威脅交銀行帳戶 5漢涉串謀詐騙非法禁錮提堂

疫情打擊經濟，部分市民財政更緊絀，有犯罪集團利用「搵快錢」作招徠，與事主見面期間將對方禁錮，並要求開設銀行及虛擬貨幣交易平台帳戶，疑用作洗黑錢活動。警方日前調查一名21歲失蹤女子案件，揭發事件，並救出包括21歲女子等4名被禁錮人士。行動中拘捕5男1女，包括集團骨幹成員，涉嫌「串謀詐騙」及「非法禁錮」。

被捕6人，年齡介乎18至40歲，包括3名本地男子、1名巴基斯坦籍和1名印度籍男子及1名印尼籍女子，分別報稱為建築工人、售貨員或無業，5名男疑犯各被控以串謀詐騙，當中3人被加控非法禁錮，案件昨(28日)在沙田裁判法院提堂；被捕女子正被扣留調查。4名受害人，年齡介乎21至37歲，任職侍應或建築工人。行動中檢獲1部電腦、15張銀行卡及24部電話。

查失蹤案揭發事件

警方於上周五(25日)接到報案，有市民指，其21歲女家人上周三(23日)離家後失聯，警方經調查翌日在旺角一酒店房尋回該名女子，女子表示被禁錮。根據女受害人提供的資料，警方在旺角區內的一間酒店房間內，發現3名男疑犯及3名遭禁錮男子；進一步調查後，再在新蒲崗一工廈單位，起回該4名受害人的手提電話及另外8部手提電話，並在上址拘捕2男1女。

新界南總區重案組總督察周子軒指，涉事集團2至3月透過網上不同社交平台及以電話「Cold Call」，隨機找尋受害人，藉「搵快錢」作招徠，之後要求受害人先開設銀行帳戶或虛擬貨幣交易平台戶口，再相約見面。會面期間，數名同謀即現身，並強行帶走受害人到酒店禁錮，要求受害人交出電話、銀行及虛擬貨幣交易平台帳戶的密碼及登入資料等。據了解，集團成員24小時監控受害人，期間會恐嚇受害人不准他們離開。

警方初步調查發現，受害人暫無金錢損失，但相關虛擬貨幣交易帳戶曾被操控，處理不明來歷的資金，相信涉及詐騙或洗黑錢的犯罪活動，警方正追查資金流向。周子軒指出，留意到騙徒藉經濟環境不穩的時機，利用他人想「搵快錢」的心理做違法行為，在網上社交平台發布「輕鬆賺快錢」的宣傳，引受害人墮入騙局，甚至透過禁錮或其他威逼的方法，操控受害人淪為犯罪集團的洗黑錢工具。警方呼籲市民要加倍留意有關手法，切勿誤墮「搵快錢」的陷阱。